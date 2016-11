Was macht einen guten Stollen aus? Michael Isensee hat in diesem Jahr wieder 16 Stollen aus der Region getestet. Die Bäcker schwören auf sein Urteil.

Der Richter über die Stollen: Michael Isensee von der IQBack prüft bis zu 30 Stollen täglich. In Kamenz hatte er jetzt etwas weniger zu tun. © Matthias Schumann

Der Stollenprüfer der IQBack Michael Isensee kommt viel herum. Mittwoch Stendal, Freitag Bautzen und am Donnerstag natürlich Kamenz. Die Bautzener Bäckerinnung mit 68 Bäckern hat ihn eingeladen. Zehn Bäcker haben 16 Stollen eingereicht, um sie prüfen zu lassen. Neun bekamen das Prädikat sehr gut, fünf gut und zwei wurden nicht prämiert. Prüfer Michael Isensee kostet sich seit einem Vierteljahrhundert durch die Stollen Mittel- und Norddeutschlands. Er müsste wissen, wie ein guter Stollen schmeckt.

Herr Isensee, was macht denn einen guten Stollen aus?

Ich achte erstens darauf, dass der Stollen hell gebacken ist und die Kruste dünn. Der Stollen ist in dem Sinn das genaue Gegenteil von Brot. Außerdem muss ein guter Butterstollen eine schöne Menge an Früchten haben und saftig sein. Das Aroma von Butter und den Früchten sollte dominieren und nicht irgendein Gewürz.

Ist das nicht sehr subjektiv?

Ich schaue mir das Ganze aus fachlicher Sicht an. Natürlich wird es Leute geben, die der Meinung sind, ein Stollen muss schmecken wie ein Gewürzspekulatius. Und ich persönlich mag auch lieber das Brot, das an der Seite etwas aufgeplatzt ist. Doch aus fachlicher Sicht ist das nicht sauber.

Es gibt aber keinen Katalog mit festen Kriterien, oder?

In dem Sinn nicht. Wir wollen ja nicht, dass ein Stollen überall gleich schmeckt.

Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den verschiedenen Regionen?

In Sachsen und Thüringen ist es so, dass die Bäcker vor allem auf den traditionellen Stollen setzen. Im Norden experimentieren die Bäcker oft, zum Beispiel mit Cranberrys statt Rosinen. Hier in der Region gibt es die geschnittenen Stollen, die in der Mitte eingeschnitten werden. Im Norden wird der Teig übergeschlagen oder gleich in der Form gebacken, was ich schade finde. Bemerkenswert ist auch, dass die Bäcker in Sachsen oft zusätzlich mit Bittermandeln arbeiten. Das ist sehr schwierig, weil die süßen Mandeln auch mit bitteren Mandeln versehen sind, und man mal eine Charge mit vielen Bittermandeln erwischen kann.

Das Kaufen ist das eine, aber wie sollte man den Stollen dann lagern?

Kühl und dunkel. Allerdings sollte man den Stollen früh genug wieder hochholen. Kalter Stollen schmeckt nicht. Man sollte ihn am besten in Zimmertemperatur verzehren. Das ist wie bei Buttercremetorte.

Und wie lange hält ein Stollen?

Ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Wichtig ist, dass er gut gefettet und gebuttert ist. Dann vergammelt er eigentlich nicht. Ich hab gerade in der Region schon oft von Älteren gehört, dass sie den Stollen vor Weihnachten kaufen und ihn dann zu Ostern anschneiden. Das ist gar kein Problem.

Und Sie? Haben Sie den Stollen irgendwann satt?

Ich bin, ehrlich gesagt, froh, wenn die Stollenprüfungen Mitte Dezember vorbei sind. Ich esse unheimlich gern Stollen. Aber, wenn man seit dem 24. Oktober fünf Tage die Woche täglich bis zu 30 Stollen prüft, hat man irgendwann genug.

