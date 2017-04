Was macht ein Eisbär in der Lenzer Kirche? Das Kirchspiel Großenhainer Land beweist Zeitgeist und geht neue Wege. Ziel sind vor allem junge Familien.

Pfarrer Sebastian Zehme in reger Unterhaltung mit dem Eisbären vom Nordpol. Dieser „liturgische Helfer“ kommt nicht nur bei den Kindern sehr gut an, und so lassen sich bestimmte Dinge viel einfacher vermitteln. © Klaus-Dieter Brühl

Sonntagmorgen in der Sankt Peter Kirche Lenz: Mitten in dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“, ertönt ein greller Schrei. Von Pfarrer Sebastian Zehme ebenso unbemerkt wie von seiner zahlreich versammelten Gemeinde, hat sich knarzend die Tür des Gotteshauses geöffnet. Alle Köpfe drehen sich nach hinten. „Sehen alle, was ich gerade sehe?“, scheint plötzlich als unausgesprochene Frage durch den Saal zu wabern. Denn da steht er. Mitten in der Tür: ein Eisbär. Mit Koffer in der Pfote, groß und fellig, unübersehbar.

Ein erstauntes Raunen geht durch die Kirchgemeinde, die Kinder sind hingerissen, denn dank zahlreicher Animationsfilme ist auch den Jüngsten unter ihnen klar, dass Angst hier völlig fehl am Platze ist. Dieser Eisbär ist mit Sicherheit ein Lieber seiner Spezies und bestimmt in guter Mission unterwegs. „Und das ist er natürlich wirklich. Schließlich haben wir ihn gewissermaßen erschaffen und Eigenschaften mit auf den Lebensweg gegeben, die niemandem und erst recht nicht den Kindern Bange machen sollen“, erklärt Sebastian Zehme. Wir bedeutet in diesem Fall, dass sich ein Team von 15 engagierten und kreativen Leuten zusammengefunden und gemeinsam das Projekt „Bärenstark“ entwickelt habe. Eines, das vor allem ein Angebot für Familien sein soll. Sich Zusammenfinden, ins Gespräch kommen mal fern von Bier und Bratwurst auf die Hand. „Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich gehört auch genau das zum Leben dazu. Aber die Anzahl der Orte, an denen sich Familien einfach mal locker treffen können, ist wirklich häufig auf Volksfeste beschränkt.“

Um auch wirklich viele Menschen zu erreichen, verlasse man ganz bewusst traditionelle kirchliche Wege und verzichte bei „Bärenstark“ auf den Zusatz „Gottesdienst“. All jenen, die sich bisher nicht mit Glauben und Kirche im Allgemeinen und schon gar nicht im Besonderen beschäftigt haben, solle auf diese Weise signalisiert werden, dass es einfach um das entspannte Beisammensein ginge. Welche Gespräche daraus entstünden, sei dem Zufall überlasen. Und natürlich auch ein wenig ihm, dem Hauptakteur des von der Sächsischen Landeskirche unterstützten Projektes.

Der Eisbär, vom Nordpol kommend, steht da also in der Tür der alt ehrwürdigen Lenzer Kirche und ist zunächst einmal völlig verwirrt. Wo ist er hier eigentlich gelandet? Wieso schaut es in dem Haus so aus und weshalb wohnen so viele Menschen in ihm? Ausgerechnet hier, wo es statt Betten nur Sitzplätze zu geben scheint, die armen Leute augenscheinlich ohne Bad auskommen müssen und ganz vorn jemand sogar an die Wand gespießt worden ist. „Der Bär hat also offenkundig noch nie zuvor eine Kirche von innen gesehen und weiß sogar nichts mit dem Wort Glauben anzufangen. Aber in der nächsten Zeit wird er noch so manches entdecken“, verrät Zehme.

In beinah kindlicher Neugierde habe der Bär sich schließlich mit den gut 150 begeisterten Besuchern unterhalten und letztlich beschlossen, dass er für eine Weile im Kirchspiel Großenhainer Land – zu diesem gehören die Röderstadt, Lenz, Wantewitz, Skassa, Strießen, Seußlitz und Merschwitz – bleiben wolle. Ebenso wie all jene, die zum ersten Mal der Einladung der Kirche folge leisteten, ginge der Bär auf Entdeckungsreise. Angst, traditionelle Christen mit dem Projekt zu verschrecken, hat der Pfarrer indes nicht: „Wir sind ja als Kirche kein Verein, der ein Format hütet, sondern wir bewahren den Inhalt. Dass die Hülle sich zeitgemäß wandelt, halte ich durchaus für vertretbar!“

