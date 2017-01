Was macht ein buntes Dresden aus?

Was ist Vielfalt? Sind es verschiedensprachige Menschen, die sich in einem Café unterhaHändchen haltend über die Prager Straße läuft? Das Gymnasium Klotzsche sucht in einem Dresden-weiten Wettbewerb nach Fotos zum Thema Vielfalt. Dabei kann Geld gewonnen werden. Für Flüchtlinge gibt es einen Sonderpreis. Die sollen besonders ermuntert werden, ihr buntes Dresden zu zeigen. Die besten Aufnahmen sind später in einer Wanderausstellung zu sehen.

Die Idee für den Wettbewerb stammt vom Migrationsteam des Gymnasiums. Dieses wurde im vergangenen Jahr von Anne Härtel und Doreen Mehner gegründet. Ihr Ziel ist es, die Schüler auf eine vielfältige und bunte Welt vorzubereiten. Wer mitmachen will, muss zwischen 10 und 18 Jahre alt sein und kann sein Bild bis zum 12. April per E-Mail einsenden. Die Datei soll mit Name, Alter, Nationalität und Bildtitel beschriftet sein. (SZ/sag)

Mail an vielfalt.dresden@gmail.com

