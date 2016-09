Was macht eigentlich ein Böttcher? Beim ersten Handwerkermarkt werden traditionelle Berufe vorgestellt. Manche werden nur noch als Hobby betrieben.

Volkmar und Karola Scheinert schauen Böttcher Roland Theißig (von links) über die Schulter. Der Roßweiner stellt seinen Beruf auf dem ersten Handwerkermarkt in Bergmanns Hof in Waldheim vor. © Dietmar Thomas

Beim Handwerkermarkt in Waldheim können Besucher Techniken erleben, die zum Teil nur noch Wenige beherrschen. Es ist ein lauer Sonnabend – und in Bergmanns Hof wird gehämmert, geklopft und geschliffen wie zu den goldenen Zeiten des Handwerks. Biggis Disco Boutique 77 liefert moderne Musik – eines der wenigen Elemente, das beim Handwerkermarkt daran erinnert, dass wir im Jahre 2016 sind: Mediendesigner, IT-Spezialist und Elektroingenieur – das sind die Berufsbegriffe unserer Zeit. Begriffe, mit denen die Meisten mehr oder weniger etwas anfangen können. Aber wer kennt schon noch den Muldenhauer? Und wer weiß noch, was ein Böttcher macht?

„Die Meisten wissen, glaube ich, nicht einmal, wie ’Böttcher‘ geschrieben wird“, scherzt Roland Theißig. Der Roßweiner arbeitete früher als Böttcher. Im väterlichen Böttcherbetrieb ging er für drei Jahre in die Lehre – 1960 war das. Dann zog er nach Dresden und arbeitete bei der Böttcherei Götze – eine der bekanntesten deutschlandweit. 1971 stieg er mangels Perspektiven aus dem Beruf aus, aber die Liebe zum gelernten Handwerk ging nie verloren: „Schon damals habe ich mir gesagt, dass ich, wenn ich mal in Rente gehe, mein Handwerk den Leuten näherbringen werde.“

Und das tut Roland Theißig nun – auf allen Märkten, die ihm Freude machen. Beim Weihnachtsmarkt in Waldheim war er auch bereits – daher lag auch die Anfrage zum Handwerkermarkt auf selbigem Hof nahe. Organisiert ist der Markt von Hofbesitzer Albrecht Bergmann, der heute einmal mehr die historische Figur des Bürgermeisters Selle – vor langer Zeit einmal der Bürgermeister Waldheims – verkörpert. Handwerker kamen im letzten Jahr auf ihn zu und schlugen vor, neben dem Weihnachtsmarkt doch auch im Herbst etwas zu veranstalten. Die Idee gefiel Bergmann alias Seller und er kontaktierte den Gewerbeverein, den er einst selbst gründete. „Im Januar schrieb ich die ersten Briefe an verschiedene Handwerker, aber manche meldeten sich auch von sich aus.“, sagt Albrecht Bergmann. So wurde Einiges auf die Beine gestellt – ganze elf Handwerksstände finden auf dem kleinen Hof Platz. Einige von ihnen üben das Handwerk hauptberuflich aus, andere nebenberuflich oder als Hobby. Und so finden sich auf Bergmanns Hof unter anderem Tischler, Steinmetz, Zimmermann, Muldenhauer, Seiler und Korbflechterin zusammen – und eben ein Böttcher.

Es gibt nur noch wenige Lehrlinge

Heutzutage gehen bundesweit nur noch fünf bis sechs Lehrlinge pro Jahr in die Böttcherausbildung. „Früher war fast in jedem Dorf ein Böttcher“, sagt Roland Theißig, jetzt sei es eine Nischenbranche. Wer als Böttcher Geld verdienen wolle, müsse schon sein Spektrum drastisch erweitern, etwa durch Saunen oder Holzwaschbecken. Früher wurde auch Bier in Holzfässern aufbewahrt, weil es für den Transport nötig war. „Holz sorgt für einen besseren Druckausgleich und für eine konstante Temperatur im Fass“, sagt Roland Theißig. Früher sei das nötig gewesen, weil der Transport von Lebensmitteln noch ganz anders vonstatten ging.

Über früher, genauer gesagt über die napoleonische Zeit, können die Gäste in Bergmanns Hof auch etwas lernen. Albrecht Bergmann hat dazu eine Dauerausstellung und lädt gerade zu einer spontanen Führung ein. Drinnen sind alte Dokumente ausgestellt und die Besucher können die Lebensweise in dieser Zeit besser kennenlernen. Und sie erfahren, woher etwa der Ausspruch „einen Zahn zulegen“ kommt, oder warum Napoleon Kaffee verbot. Draußen bei den Handwerkern kommt unterdessen der Schmied zum Böttcher und liefert ihm einen schönen Metallhenkel für einen seiner Holzeimer. „Es wäre schade, wenn alles vom traditionellen Handwerk verloren ginge“, sagt Roland Theißig, „aber dazu sind solche Handwerkermärkte ja da.“

