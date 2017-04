Was macht die Kita-Arbeitsgruppe? Eine Arbeitsgruppe soll nun klären, wo und wie Kitaplätze in Bad Gottleuba-Berggießhübel entstehen können.

© Symbolfoto: dpa

Die Gemeinde will und muss Kitaplätze schaffen. Nur wo und wie? Um diese Fragen zu beantworten, wurde extra eine Arbeitsgruppe gebildet. Auf Antrag der CDU-Fraktion erstattet Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) nun im Stadtrat am Donnerstag Bericht über den aktuellen Stand. Interessant wird vor allem die Entscheidung zum Haus des Kindes in Bad Gottleuba – Erweiterung oder Neubau. Eine Machbarkeitsstudie geht für die Erweiterung von rund 1,8 Millionen Euro aus. Schwerpunkt hat derzeit noch die Sanierung der Schule. Dafür werden weitere Aufträge vergeben. (SZ/sab)

Stadtrat, 27. April, 19 Uhr, Bürgerhaus Gottleuba

