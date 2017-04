Was macht der Große Haynrich im Dresdner Schloss? Jens Heinert war zur Gartenschau der Große Haynrich. Sein Mantel mit Stadtwappen war jetzt im Residenzschloss Dresden zu sehen.

Der Mantel des Großen Haynrichs beim Hoftanz im Residenzschloss. © privat

In Dresden wurde am Wochenende der Renaissance-Flügel des Schlosses mit der Ausstellung „Macht und Mode“ eröffnet. Mit dabei auch der Dresdner Hoftanz, der im Innenhof des Schlosses auftrat. In dieser Gruppe tanzen auch Jörg und Jens Heinert aus Großenhain mit. Jörg Heinert präsentierte erstmalig sein neues prachtvolles Renaissance-Gewand, das von Roswitha Golchert aus Zabeltitz geschneidert wurde.

Für Großenhainer interessant war aber ebenso, dass einer der Tänzer einen gelben Mantel mit dem Großenhainer Stadtwappen trug. Es stellte sich heraus, dass dies das Gewand des Großen Haynrichs ist, den Jens Heinert zur Landesgartenschau 2002 verkörperte. Er hat die Rolle aber mittlerweile abgegeben.

Besuchenswert ist die Ausstellung „Macht und Mode“ auch nach dem Eröffnungswochenende. Großenhainer werden bei genauem Hinsehen auf einen weiteren guten Bekannten treffen: Richard Zschille. Der Großindustrielle und Namensgeber der Zschille-Villa steuerte zur Ausstellung der Harnische Teile seiner Sammlung bei. 1893 wurden zum Aufbau der Dresdner Mittelalterabteilung aus der Zschille-Sammlung Elemente von Harnischen im gotischen Stil erworben. Sie waren allerdings nicht original, sondern „zu großen Teilen im 19. Jahrhundert entstanden.“

