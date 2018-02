Was machen wir in den Ferien? Wir präsentieren eine Auswahl an Tipps für die zweite Hälfte der Schulferien.

Koalas, auch aschgrauer Beutelbär genannt, schlafen bis zu 18 Stunden am Tag. Um sie wach im Prof. Brandes Haus im Dresdner Zoo zu erleben, braucht man ein wenig Glück. © Eric Münch

Rauf aufs Glatte -– Eislaufen im Ostragehege

An diesem Samstag sind wieder alle Kufenläufer zur Eis-Disco eingeladen. Von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr haben dafür sowohl die Halle als auch die Schnelllaufbahn geöffnet. Am Sonntag kann von 10 bis 18 Uhr auf der Eisschnelllaufbahn geflitzt werden. In der zweiten Ferienwoche können Ferienkinder täglich von 10 bis 14 Uhr ihre Runden drehen. Kinder und Jugendlichen zahlen 3,50 Euro für zwei Stunden.

Neues Lernen – Tierpflegersprechstunde im Zoo

Am Sonntag von 12.30 bis 15.30 Uhr und am kommenden Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr ist im Prof. Brandes-Haus das Zoomobil unterwegs. Spielerisch dreht sich dann alles um die tierischen Bewohner wie die Affen und das Krokodil. In den Ferien täglich um 11 Uhr erwarten die Tierpfleger alle Ferienkinder und stellen ihre Schützlinge näher vor. Der Zookasper unterbricht extra seine Winterpause und spielt im warmen Afrikahaus auf seiner mobilen Kasperbühne. Jeweils am Samstag und Sonntag um 11.30, 14 und 15 Uhr.

Auf zwei Räder – Ausflug in das Verkehrsmuseum

Die Winterferien stehen ganz im Zeichen der Sonderausstellung „Ich.Fahr.Rad – Fahrradgeschichte(n)“, die bis zum 18. März läuft. Am 21. Februar von 10.30 bis 12 Uhr lernen Kinder in der Mechanikerwerkstatt, ihr Fahrrad selbst zu reparieren. Fahrräder zum Reparieren werden gestellt, ein Helm muss mitgebracht werden. Anmeldung unter fuehrung@verkehrsmuseum-dresden.de oder 0351/8644 133. Die Kosten: 3,50 Euro pro Teilnehmer.

Über den Wolken – Tour zum Flughafen

Täglich finden Ferientouren am Flughafen statt. In zwei Stunden erfahren die Teilnehmer Wissenswertes und Unterhaltsames aus dem Flughafenalltag. Die Führen finden Montag bis Freitag jeweils 10 und 15.30 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr statt. Die Kosten betragen je Kind bis 14 Jahre neun Euro, jeder Erwachsene zahlt 14 Euro. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich unter der Telefonnummer 0351/8813300 oder per Mail an touren@dresden-airport.de.

