Was lief gut und was lief schlecht im Jahr 2016?

Internetausbau kommt endlich voran Wenn es um schnelle Datenleitungen ging, waren vor allem viele Dörfer bereits abgehängt. Doch seit diesem Jahr kommt der Internetausbau endlich voran. Weil eine landkreisweite Initiative nicht erfolgsversprechend verlief, haben einige Gemeinden nun eigene Lösungen gefunden. So lässt beispielsweise der Energieversorger Enso in Kesselsdorf und Wilsdruff ein Glasfasernetz errichten. An dieses sollen im kommenden Jahr auch Kaufbach, Grumbach und Braunsdorf angeschlossen werden. In Dorfhain zahlen die Einwohner sogar einen Teil der Baukosten selbst. In Rabenau hat die Telekom dieses Jahr ihr Netz modernisiert und auch in Freital will das Unternehmen endlich investieren. Tätig geworden ist der Konzern wohl nur, weil die örtliche Freitaler Strom und Gas hier einfach loslegte und die halbe Stadt mit schnellem Internet versorgte.

Die Wirtschaft brummt 2016 war wieder ein wirtschaftlich gutes Jahr in der Region. Sichtbar wird das an zahlreichen Neuansiedelungen und Firmengründungen. In Wilsdruff beispielsweise baut der deutsche Medizintechnikkonzern B.Braun derzeit eine komplette Fabrik auf die grüne Wiese. Hier sollen ab 2018 Blutwäschefilter vom Band laufen. Überhaupt Wilsdruff: Seit 2005 ist hier die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs um 1300 gestiegen und liegt jetzt bei mehr als 6200 Arbeitsplätzen insgesamt. Und auch in Freital tut sich endlich etwas – weil es mit dem neu gebauten Technologiezentrum und mit dem Technologiepark Platz für neue Firmen gibt. Das Technologiezentrum ist ganz nach Plan zu 70 Prozent vermietet. Im Technologiepark sind 60 Prozent der Flächen verkauft. Dass Freital Nachholbedarf hat, zeigt sich bei den Gewerbesteuereinnahmen. Die liegen deutlich hinter denen vergleichbarer Städte zurück.

Kreischa hilft sich selbst Helfen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – das ist das Ziel der neuen Bürgerstiftung in Kreischa. Nachdem die Idee schon einige Jahre existiert, haben sich das Rathaus und ein kleines Team der Klinik Bavaria dieses Jahr an die Umsetzung gemacht. Gemeinsam wurden die Weichen für die Gründung der gemeinnützigen Stiftung gestellt. Diese will, so die Initiatoren, auf den Rückzug des Staats aus seiner Verantwortung reagieren und künftig unkompliziert und unbürokratisch Nachbarschaftshilfen vermitteln. Was noch abstrakt klingt, soll die Kreischaer künftig enger zusammenrücken lassen und sie zum ehrenamtlichen Engagement animieren. Ob eine kurzfristige Kinderbetreuung, Hilfe beim Rasenmähen oder eine Mitfahrgelegenheit zum Einkaufen – Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen, gibt es viele. Offiziell loslegen kann die Stiftung erst, wenn das Okay vom Amt da ist. Dieses wird für Anfang 2017 erwartet.

Tharandt feiert Als es um das Jubiläum der Forststadt ging, zogen die Tharandter aus der Kernstadt und Einwohner aller Ortsteile an einem Strang. Das ganze Jahr über wurde die Ersterwähnung Tharandts, die sich 2016 zum 800.Mal jährte, gefeiert. Etliche Veranstaltungen und Festlichkeiten standen im Zeichen des Jubiläums. Höhepunkt war der Festumzug, an dem sich mehr als 800Darsteller und Helfer beteiligten. Seit mehr als einem Jahr liefen die Vorbereitungen.