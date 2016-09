Was lief auf dem Kornmarkt schief? Bei Kundgebungen linker und rechter Gruppen kam es am Freitag in Bautzen zu Randalen. Jetzt werden die Vorfälle aufgearbeitet.

Ausgerüstet mit Schutzkleidung bezogen Polizisten am Freitagabend auf dem Kornmarkt Position. Zeitweise waren bis zu 70 Beamte im Einsatz. © xcitePRESS

Viel hat nicht gefehlt: Nur mit einem Großaufgebot kann die Polizei am Freitagabend verhindern, dass in der Bautzener Innenstadt gewaltbereite Lager aufeinandertreffen. Nachdem linke und rechte Gruppen jeweils zu einer Kundgebung auf dem Kornmarkt aufgerufen hatten, drohte die Lage zu eskalieren. Aus den Reihen der Linken fliegen Flaschen und Böller, Rechte belagern später das Steinhaus. Jetzt hat die Aufarbeitung des Abends begonnen.

Bereits am Freitagabend hatte sich vor Ort und in sozialen Netzwerken Unmut geregt, weil die Polizei die Lage vorab anders eingeschätzt habe und nicht von Beginn an mit genügend Beamten vor Ort gewesen sei. Tatsächlich, so erklärt Polizeisprecher Thomas Knaup, seien die Beamten mit Blick auf vorangegangene Veranstaltungen linker und rechter Gruppen von einem eher ruhigen Verlauf des Abends ausgegangen. „Beide Versammlungsanmelder haben Teilnehmerzahlen im mittleren zweistelligen Bereich und einen friedlichen Verlauf in Aussicht gestellt“, sagt Thomas Knaup. Doch stattdessen kamen 300, von Beginn an kam es zu gegenseitigen Provokationen. Der Polizeiführer habe daraufhin rasch Verstärkung angefordert, so Thomas Knaup. So sei ein direktes Aufeinandertreffen schließlich verhindert worden.

Für Gesprächsstoff sorgt indes auch die Beteiligung von jungen Asylsuchenden an den Randalen. Einen 20-jährigen Libyer konnte die Polizei gerade noch stoppen, als er zu den Rechten durchbrechen wollte. Später mussten die Beamten eingreifen, weil ein erst 14 Jahre alte Syrer eine Flasche in Richtung eines Deutschen geworfen hatte, der daraufhin sein Messer zückte. Auch bei den gegenseitigen Provokationen waren junge Zuwanderer mit beteiligt.

Erneuter Polizeieinsatz am Montag

Für minderjährige Geflüchtete trägt das Jugendamt des Kreises die Verantwortung. Sie sind in Heimen untergebracht, die von damit beauftragten Trägern betrieben werden. Sobald detaillierte Informationen von der Polizei vorliegen, werden die Vorfälle mit den einzelnen Jugendlichen ausgewertet, sagt Kreissprecherin Frances Lein. Es gebe in den Einrichtungen ausreichend Mitarbeiter, die den Jugendlichen die Regeln der Gesellschaft vermitteln – leider nicht immer mit dem nötigen Erfolg, wie Monique Rex, die Leiterin der Abteilung Soziale Dienste im Landratsamt, erklärt. Das betrifft aber nur einen sehr geringen Teil der fast 180 im Kreis lebenden minderjährigen Asylsuchenden. Es seien wie bei deutschen Jugendlichen auch Einzelfälle, die aber immer wieder Probleme machen.

Das Bündnis Bautzen bleibt bunt, das sich an den Protesten gegen rechts beteiligt hatte, aber auch die Verantwortlichen vom Steinhaus, das auch einen Teil der Sozialarbeit mit den jungen Asylbewerbern leistet, will nun die Vorfälle aufarbeiten. Torsten Wiegel, der Chef des Steinhauses, erklärt: „Was passiert ist, ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir distanzieren uns ganz klar von Gewalt, egal von welcher Seite.“ Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) sieht derweil die aus seiner Sicht steigende Bereitschaft, Konflikte mit Gewalt auszutragen, kritisch. Die Stadt möchte nun gemeinsam mit der Polizei analysieren, was genau und warum am Freitagabend auf dem Kornmarkt geschehen ist.

Unterdessen war die Polizei am Montagabend auf der Platte bereits wieder gefordert. Mehrere Jugendliche und junge Asylbewerber waren in Streit geraten. Die Beamten trennten die augenscheinlich alkoholisierten Streithähne und erteilten Platzverweise.

