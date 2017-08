Was Lehrlinge überzeugt Das Hotel Elbschlösschen wirbt mit einem Nichtrauchertag und hat keine Nachwuchssorgen.

Ausbilderin Marlen Böhme (r.) erklärt den Lehrlingen Manuel Rojas Berraquero, Antonia Klewe, Annalena Klinger und Jonas Mühne (v.r.) die Verwendung der Pflanzen aus dem Kräutergarten im Hotel Elbschlösschen. © SZ

Mangel an Fachkräften und Lehrlingen? „Nicht bei uns“, sagt Michaela Becker. Sie ist die stellvertretende Direktorin im Hotel Elbschlösschen in Kurort Rathen. Dieses Jahr werde man erstmals 19 Lehrlinge im Unternehmen haben, zu dem auch die Hotels Elbiente und Rathener Hof in Weißig gehören. Das sind so viele Lehrlinge wie noch nie. Das kommt aber nicht von ungefähr, erklärt Frau Becker. Es habe sich herumgesprochen, dass hier auf eine fundierte Ausbildung geachtet wird und Lehrlinge nicht als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Zudem bietet das Unternehmen den Lehrlingen eine Perspektive. „Bei guten Ausbildungsnoten übernehmen wir jeden Lehrling“, erklärt Frau Becker.

Jonas Mühne gehört zu jenen, die in diesem Jahr ihre Ausbildung zum Hotelfachmann begonnen haben. Er wusste bereits, worauf er sich einlässt. Wie alle anderen Lehrlinge, hatte er im Elbschlösschen bereits ein Praktikum absolviert. Eigentlich hatte er geliebäugelt, zur Polizei zu gehen. Doch dann habe er über die Sächsische Zeitung und seinen Eltern von dem Schiffsprojekt der Dehoga gehört und sich dort angemeldet. „Erst dachte ich nur: Cool, zwei Tage keine Schule. Aber dann hatte ich meinen neuen Berufswunsch“, sagt er. Bei dem Projekt lädt der Hotel- und Gaststättenverband junge Leute bei einer Schifffahrt in die Sächsische Schweiz ein und stellt Berufe und Unternehmen vor.

Die angehende Köchin, Antonia Klewe, freut sich, dass sie in ihrer Ausbildung auch mal eine Schlachterei oder Fischproduzenten besuchen und dabei viel lernen. Zudem würden Lehrlinge auch zu Meisterschaften vorbereitet. Das alles seien Investitionen in die Zukunft des Unternehmens, erklärt Frau Becker. So finde man auch trotz rückläufiger Bewerberzahlen immer genügend Lehrlinge und spätere Fachkräfte.

Dass es dieses Jahr weniger Bewerber gab, könnte auch daran gelegen haben, dass das Fünf-Sterne-Hotel Elbresidenz in Bad Schandau seit der Wiedereröffnung erstmals Lehrlinge ausbildet, und zwar sechs. Auch dort habe es keine Probleme gegeben, geeignete Bewerber zu finden. In Rathen habe man inzwischen auch gute Lösungen für Mitarbeiter gefunden, die sich mal im Ausland ausprobieren wollen. Zudem übernimmt das Elbschlösschen Park- und Fährgebühren in Rathen, Lehrlinge werden auch am Trinkgeld beteiligt und Nichtraucher erhalten einen zusätzlichen Freizeittag. Die große Mehrheit der Auszubildenden nimmt das gern an.

Unternehmen des Gastgewerbes informieren am 9. September zum Tag der Ausbildung am BSZ in Pirna.

