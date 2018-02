Kommentar Was lange währt, wird nicht immer gut SZ-Lokalreporter Jürgen Müller über langwierige Gerichtsverfahren

Jürgen Müller arbeitet als Redakteur und Gerichtsreporter in der Meißner Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung. © Claudia Hübschmann

Es waren deutliche Zeichen, die das Amtsgericht Meißen vor zwei Jahren setzte. Alle Angeklagten, die einen Gerichtsvollzieher festgesetzt hatten, um eine Zwangsvollstreckung zu verhindern, wurden zu Haftstrafen verurteilt. Der Staat machte unmissverständlich klar, dass er das Gewaltmonopol innehat, es sich nicht bieten lässt, wenn selbst ernannte Hilfspolizisten Selbstjustiz üben.

Mancher hat die ziemlich harten Urteile damals als Exempel verstanden, und das sollten sie wohl auch sein. Doch die abschreckende Wirkung trat nicht ein. Nicht zuletzt deshalb, weil bisher kein Einziger der Verurteilten die Folgen seiner Taten spüren musste.

Natürlich zeichnet es einen Rechtsstaat aus, dass Verurteilte Rechtsmittel einlegen, die Urteile anfechten und überprüfen lassen können. Dass dies aber Jahre dauert, ist nicht mehr nachvollziehbar. Sicher geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, aber einmal muss man schon zu Potte kommen. Was lange währt, wird nicht immer gut. Jeder Tag, der vergeht, spricht für die Angeklagten. Und so ist es nicht fernliegend, wenn zumindest diejenigen Angeklagten, die zu kurzen Haftstrafen verurteilt wurden, letztlich doch schon aufgrund der langen Zeitdauer seit der Tat Bewährung bekommen. Und es wäre paradox, dass Reichsbürger, die den Rechtsstaat ablehnen, nun von ebendiesem profitieren. Dann wäre der Rechtsstaat auf halber Strecke stehen geblieben, und es würde das Vertrauen in diesen weiter sinken.

