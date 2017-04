Was läuft schief zwischen Stadt und Verein? Mit dem Stadtpokal hat Dohna eine erfolgreiche Laufserie ins Leben gerufen. Nun aber wird ein Rennen nach dem anderen abgesagt.

Da war die Welt noch in Ordnung: Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (l.) und der Meusegaster Vereinsvorsitzende Andreas Burow beim Müglitztallauf 2009. Ein Jahr später wurde gemeinsam der Dohnaer Sportpokal ins Leben gerufen. Seither ist viel passiert. Nicht nur, dass Müller aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr läuft. © Archivfoto: Marko Förster

Lange waren die Stadt Dohna und der Meusegaster Sportverein ein Team. Sie initiierten 2010 den Dohnaer Stadtpokal und organisierten gemeinsam viele Läufe. Nun aber kriselt es. Jetzt hat der Verein den Meusegaster Vesperlauf abgesagt und der Vorsitzende der Stadt die Zusammenarbeit gekündigt. Was läuft da schief?, fragte die SZ Dohnas Bürgermeister Ralf Müller.

Der Vesperlauf hätte nächste Woche zum fünften Mal stattgefunden. Nun hat ihn der MSV Meusegast als Veranstalter abgesagt. Ist er damit für immer gestorben, Herr Müller?

Entweder es findet sich ein neuer Veranstalter oder der MSV will nächstes Jahr wieder den Lauf veranstalten, es kann also wieder einen Vesperlauf geben. Für mich macht es schon Sinn, wenn ein Meusegaster Verein in Meusegast einen kleinen Lauf veranstaltet.

So klein ist der Meusegaster Verein ja nicht. Die Stadt und er haben den Dohnaer Stadtpokal ins Leben gerufen, und der Verein hat in der Vergangenheit im Rahmen des Laufpokals etliche Veranstaltungen organisiert …

Bisher gab es immer wieder mal Änderungen. Ob ein Duathlon dazu kam oder wegfiel, eine neue Serie entstand oder ein Lauf nicht mehr stattfindet, war und ist für den Sportpokal nicht entscheidend. Wichtig ist die Vielfalt der Veranstaltungen und hier hatte der MSV in den letzten Jahren einen überdurchschnittlichen Anteil.

Der Meusegaster Lauf ist ja nicht der erste, der abgesagt wurde. Was wird aus dem Advents- und dem Treppenlauf?

Für beide Veranstaltungen gibt es Gespräche, vorerst aber nur mit dem Laufverantwortlichen des MSV Meusegast, der beide Veranstaltungen im letzten Jahr für die Pokalwertung angemeldet hat.

Der Vorsitzende, Andreas Burow, hat eine weitere Zusammenarbeit mit der Stadt ausgeschlossen und das dem Verein überlassen. Ist das eine Alternative?

Für mich ist der Verein maßgebend, nicht die Person. Wenn Sie so fragen, muss der Verein seinen Vorsitzenden beauftragen oder eine Alternative finden, nicht ich.

In diesem Jahr organisiert das Berliner Abc-Zentrum den Müglitztallauf. Ist das die Option für die Zukunft, dass Fremde die Dohnaer Läufe organisieren?

Der Sportpokal setzt seit Jahren auf Vielseitigkeit. 2017 werden vier Läufe von acht anderen Vereinen organisiert – SV Sachsen Müglitztal, Lauftreff Linde, Skiklub Niedersedlitz, Abc-Zentrum. Das kann noch mehr werden, wenn Meusegast sich weiter zurückzieht. Das Abc-Zentrum Berlin hat ja auf Wunsch der Meusegaster, ab 2017 einen Nachfolger bei der Organisation zu finden, den Müglitztallauf übernommen.

Was trennt Burow bzw. den Meusegaster Verein und die Stadt auf einmal?

Das kann ich nicht sagen. Es werden alle Vereine, die Läufe in Dohna veranstalten, gleichbehandelt. Von außen wird uns vorbildliche Unterstützung bescheinigt.

Innen scheint es aber nicht zu klappen?

Das kann ich so auch nicht beantworten, da ich keine Innensicht mehr habe, seit ich kein Mitglied des Vereins mehr bin. Offenbar habe ich als Mitglied aber zu viel gemacht, meine ehrenamtliche Arbeit als selbstverständlich dargestellt und nun wird daran jeglicher Vorwurf festgemacht. Im Übrigen habe ich sehr gute Beziehungen zu vielen Vereinsmitgliedern.

Weshalb sind Sie ausgetreten?

Ich habe mich seit einigen Jahren vom Laufen zurückziehen müssen, da die Ferse, die Knie und andere Körperteile schmerzen. Auch die Trainingszeiten passen nicht mit meinen restlichen Zeitplänen zusammen. Jeder ist frei, seine Freizeit zu organisieren.

Sie laufen also nicht mehr?

Seit über zwei Jahren nicht mehr. Bis jetzt ist die Teilnahme am Team-Challenge am 1. Juni in Dresden geplant, allerdings ist das kein Wettkampf, sondern nur ein Freizeitlauf. Ich hoffe, während der Kur zu testen, ob Laufen in der gewohnten Form geht.

Zerfällt nun der Dohnaer Stadtpokal?

Nein, warum?

Weil sich die Streitigkeiten negativ auf Organisatoren und Läufer auswirken ...

Ich sehe keinen Streit: Ein Organisator hat eine Veranstaltung angemeldet, muss sie organisieren, erzielt Einnahmen, erwartet Zuschüsse und Hilfe, dabei will er sich um Arbeit und Haftungsrisiken drücken. Das kann die Stadt nicht übernehmen, das funktioniert nirgendwo.

Die nächsten Läufe sind der Wilisch- und Blütenfestlauf. Finden die statt?

Selbstverständlich.

