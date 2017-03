Was läuft hier schief? Der geplante Fußweg in Kottmarsdorf an der S 148 soll vorerst noch nicht kommen. Es gibt noch Klärungsbedarf.

Hier an der S 148, am Kottmarsdorfer Berg, wünscht sich die Gemeinde Kottmar einen Gehweg. Der Bau ist für dieses Jahr geplant gewesen. Nun ist fraglich, ob er auch gebaut werden kann. Neue Prüfungen sind nötig. Das ärgert den Bürgermeister.



Bürgermeister Michael Görke (parteilos) redet sich in Rage. Im jüngsten Gemeinderat am Montagabend hat er seinem Ärger Luft gemacht. Was den Ortschef der Gemeinde Kottmar so aufregt, ist der geplante Fußweg an der Löbauer Straße – der S 148 – in Kottmarsdorf – oder zumindest der Genehmigungsprozess für das Bauvorhaben. Infolge dessen hat er, wie er sagt, kurzfristig entschieden: Die Gemeinde baut den Gehweg vorerst nicht. Erst am Freitag vergangener Woche habe er sich dazu entschlossen, das Bauvorhaben für dieses Jahr auf Eis zu legen.

Görke erklärt, wie er zu der Entscheidung gekommen ist. Die Gemeinde habe bereits im Februar 2016 ihre Pläne für den Gehwegbau eingereicht. „Unser Ziel war es, gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband zu bauen, damit nur einmal an der Straße gebaut werden muss“, so Görke. Der AZV Löbau Süd will in diesem Jahr Kanäle in der Löbauer Straße verlegen. Gleichzeitig plante die Gemeinde den Gehwegbau am Kottmarsdorfer Berg, wie die SZ erst in ihrer Ausgabe vom Dienstag berichtete. Der Fußsteig sollte anderthalb Meter breit sein, so hat es die Gemeinde geplant und in ihren Unterlagen eingereicht. Diese müssen von verschiedenen Behörden geprüft und genehmigt werden. Erst dann kann gebaut werden.

Tatsächlich gab es Anmerkungen von verschiedenen Behörden, sagt Görke. Man habe sich aber zügig einigen können, zum Beispiel mit der Unteren Wasserbehörde und dem Naturschutz. Mit der Naturschutzbehörde sei zum Beispiel vereinbart worden, dass die Gemeinde als Ausgleich neue Bäume pflanzt. Denn im Zuge der Gehwegarbeiten hätten einige Bäume des angrenzenden Parks gefällt werden müssen. Auf sich warten ließ jedoch ein Bescheid von der Baubehörde des Landkreises, berichtet Görke. Erst vor Kurzem habe sich das Amt gemeldet – und entschieden, dass ein 1,50 Meter breiter Gehweg an dieser Straße nicht ausreicht. Er müsse zwei Meter breit sein. Das bringt Görke in Rage, denn nun müsste die Gemeinde die Pläne mit der geänderten Breite erneut von den verschiedenen Behörden prüfen lassen. Und das kostet Zeit.

Die hat die Gemeinde aber nicht. Denn der Abwasserzweckverband hat seine Kanalarbeiten fest eingeplant. „Wir können den AZV jetzt nicht ausbremsen, weil wir noch neue Prüfungen abwarten müssen“, sagt Görke. Ihn empört, dass man bei der Landkreisbehörde nicht früher zu dieser Entscheidung kam. Es sei ja genügend Zeit gewesen. Außerdem hält er den Gehweg in einer Breite von 1,50 Metern für ausreichend. „Er soll als Schutz für die Fußgänger dienen, das reicht völlig aus und ist besser als jetzt.“ Zwei Meter seien zu breit, da müsse man noch mehr in den benachbarten Park eingreifen.

Das Landratsamt Görlitz informierte auf Nachfrage der SZ am Dienstag, dass der Sachverhalt noch nicht abgeschlossen sei. Es solle noch Gespräche zwischen Kreis und Gemeinde dazu geben. An ihrem Plan, am Kottmarsdorfer Berg einen Gehweg zu bauen, hält die Gemeinde aber fest. Nur kommt der Bau vermutlich erst später, wenn endlich alle Details geklärt sind. Wenn es so kommt, wäre das laut Görke der nächste Skandal: „Wir würden dann an der gleichen Stelle wieder eine neue Baustelle aufmachen. Das hatten wir eben vermeiden wollen.“

