Was kümmert uns Martin Schulz? Während die Welt aus den Fugen gerät, hat der Altkreis seine eigenen Probleme. Ein beschaulicher Rückblick.

Ein Hafenbetreiber lädt Anwohner ein, um ihnen die Skepsis gegenüber seinem Bauvorhaben zu nehmen, und ein Investor und sein Architekt unterrichten die Gemeinde über den Fortschritt in der Planung ihres angestrebten Ferienressorts. Bei der Zeitungsschau fühlte ich mich ein bisschen wie ein Unterleutner, liebe Leser. Kennen sie dieses 250-Einwohner-Dorf im brandenburgischen Niemandsland? Seit Monaten erfreut es sich bundesweiter Berühmtheit, fast ein Jahr wissen wir nun von seiner Existenz. Falls Sie es bisher verpasst haben sollten: Unterleuten ist der Handlungsort des gleichnamigen Gesellschaftsromans der deutschen Bestsellerautorin Juli Zeh. Sie beschreibt ein Dorf, das sich von „denen da oben“ abgewendet hat und sich statt um die großen Dinge unserer Zeit allein um die lokalen Sorgen schert.

Wer will es den Unterleutnern verdenken. Im Altkreis Riesa ist es nicht anders. Warum auch? Was kümmert es die Anwohner des Riesaer Hafens, ob nun Sigmar Gabriel oder Martin Schulz für die SPD in den Bundestagswahlkampf 2017 zieht? Am Ende wird sich keiner von beiden für ihre Interessen für oder gegen den Ausbau des Hafens einsetzen. Und was interessiert die Bewohner der Gemeinde Wülknitz, ob Gabriel nun statt im Wirtschaftsministerium im Auswärtigen Amt arbeitet? Schlussendlich geht es ihnen um das Tiefenauer Ferienressort, das der niederländische Investor Henry de Jong errichten will. Wobei das lokale Engagement in manchen Fällen dann doch zu wünschen übrig lässt. Der Reiter, Riesas größte Gartensparte, hat ein Problem mit der Führungsriege. Seitdem im Oktober vergangenen Jahres der gesamte Vorstand aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, haben sich bisher keine Nachfolger gefunden, die den Verein führen wollen. Aus juristischer Sicht ein Desaster. Schlimmstenfalls könnte ein solcher Fall existenzbedrohend für die gesamte Kleingartenanlage sein, sagen Experten.

Das würde den Unterleutnern nicht passieren, im brandenburgischen Niemandsland wird das Ehrenamt noch geschätzt. Hier wird zwar viel gemauschelt, gedroht und gelästert, aber wenn es um das Gemeinwohl geht, findet sich dann doch immer irgendeine Lösung. Wie es sich für ein vorbildliches Dorf gehört. Riesa ist zwar kein Dorf, aber trotzdem fern von „denen da oben“, ein passables Unterleuten. Deswegen bin ich mir sicher, dass sich am 18. März, wenn der Mikrokosmos Gartensparte im Sachsenhof zusammentrifft, doch noch ein paar Mutige finden, die die ehrenamtliche Vereinsführung übernehmen. Zuvor werden sie sich allerdings durch die Erkenntnis kämpfen müssen, dass Verantwortung übernehmen doch etwas anspruchsvoller ist, als Verantwortung einzufordern. Etwas, was das Riesaer Unterleuten und die Welt außerhalb des brandenburgischen Niemandslands wieder miteinander verbindet. Auch die lokalen Sorgen können überaus groß sein.

