Was kriegt die Koalition noch hin? Was müssen die Beitragszahler von morgen zusätzlich in die Rentenkasse zahlen - und sollen sie auch immer länger arbeiten müssen? Die Koalition will jetzt die Weichen stellen. Nach großem Konsens sieht es nicht aus.

„Rente muss zum Leben reichen“, steht auf dem Rücken eines Demonstranten. © dpa

Für die Zukunft der Rente in Deutschland stehen entscheidende Wochen bevor. Nach einer Spitzenrunde der Koalition zu dem Megathema am Dienstag im Kanzleramt will Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) bis Monatsende ein Gesamtkonzept vorlegen. In der Koalition wachsen aber die Zweifel über einen breiten Konsens bei Union und SPD - auch angesichts neuen Streits um CDU-Vorstellungen, das Rentenalter weiter heraufzusetzen.

Schon als Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im April für eine Kopplung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung plädiert hatte, wandte sich das Sozialministerium postwendend dagegen. Nun bringt Schäuble das Thema wieder aufs Tablett. Schäuble und Nahles sind beim Rentengipfel dabei. Die SPD-Ministerin aber hat bereits zum Abschluss ihres Rentendialogs mit Experten ein Stoppschild aufgestellt. Für sie sei ein höheres Rentenalter derzeit kein Thema, beschied sie laut Teilnehmern der Runde. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht erneuerte am Wochenende das Nein der SPD zu solchen Überlegungen.

Dabei ist die Rechnung im Grundsatz einfach: Wenn das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente in den kommenden 30 Jahren nicht dramatisch abstürzen soll, braucht es etliche Milliarden mehr Beitragsgeld, weit höhere Steuerzuschüsse oder längeres Arbeiten. Doch für die SPD ist eine Anhebung des Rentenalters vor allem mit Blick auf Pfleger, Dachdecker, Bauarbeiter und andere Angehörige belastender Berufe ein No-Go.

Doch wie soll dann die „doppelte Haltelinie“ geschafft werden? Diese Formel haben sich sowohl Nahles als auch CSU-Chef Horst Seehofer zu eigen gemacht: Weder soll das Absicherungsniveau der Rente zu stark abstürzen - noch sollen die Beiträge explodieren. Schon im September hatte das Nahles-Ressort düstere Prognosen vorgelegt: Ohne Reformen dürfte das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn bis 2045 von heute 47,8 auf 41,6 Prozent fallen, die Beiträge von 18,7 auf 23,4 Prozent steigen.

Gewerkschaften und Arbeitgeber nehmen die Koalition immer stärker in die Zange: Die einen pochen zum Bundestagswahlkampf vehement auf eine Stabilisierung des Sicherungsniveaus - die anderen warnen vor neuen Milliardenlasten für Beitrags- und Steuerzahler.

Teil der Lösung soll mehr Zusatzvorsorge sein. „Für die langfristige Absicherung der Altersvorsorge brauchen wir ein Paket für alle drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat“, sagt der CDU-Sozialpolitiker Karl Schiewerling. „Wir müssen eine zusätzliche private oder betriebliche Vorsorge verbindlich machen.“ Der bereits durchgesickerte „Alterssicherungsbericht 2016“ des Nahles-Ministeriums zeigt: Der Anteil der Beschäftigten mit betrieblicher Altersvorsorge ging 2015 leicht auf 57 Prozent zurück. Auch bei der Zahl der Riester-Verträge gebe es einen „stagnierenden Trend“.

Knapp 47 Prozent der Geringverdiener mit einem Bruttolohn von unter 1500 Euro pro Monat hätten weder betriebliche Altersversorgung noch Riester. Ein Gesetzentwurf für mehr Betriebsrenten ist bereits fertig.

Verabschieden will sich die Koalition von der Lebensleistungsrente. Eigentlich wollte sie Kleinrenten aufwerten - und so Geringverdiener besser absichern und vor Altersarmut schützen. Doch damit würden auch Ehepartner von Gutverdienern bessergestellt, denen es gar nicht schlecht geht. Die Rede ist nun von steuerfinanzierten Zuschlägen oder Freibeträgen.

Als wäre die Sache nicht kompliziert genug, pocht CSU-Chef Horst Seehofer auf eine teure Ausweitung der Mütterrente. Und vor allem innerhalb der CDU gibt es auch keine Einigkeit über die geplante Ost-West-Angleichung bei der Rente. Nahles hatte ein Konzept für die Renteneinheit bis 2020 vorgelegt. Es sieht eine erste Stufe 2018 vor, Kosten von zuerst 1,8 und dann 3,9 Milliarden Euro pro Jahr, dann aber geringere Bezüge für künftige Ostrentner und somit sinkende Lasten für die Rentenkasse.

Quer stellen sich ostdeutsche CDU-Politiker, weil künftige Ostrentner dann ihre Löhne nicht mehr bei der Rente aufgewertet bekommen würden. Varianten werden diskutiert. So könnte gewartet werden, bis sich die Ostrenten durch die Rentenerhöhungen 2017 und 2018 weiter angleichen. „Wir können also den letzten Schritt dann machen und die Angleichung 2019/2020 erreichen“, sagt Schiewerling. Klarheit soll es in der neuen Woche zumindest über die Rente im kommenden Jahr geben: Die Rentenversicherung will eine Prognose für die Erhöhung 2017 vorlegen.

