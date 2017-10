Was kostet künftig die Feuerwehr? Der Weißwasseraner Stadtrat berät heute über den Fahrplan der Feuerwehr für die nächsten Jahre. Externe hatten sich diese genau angeschaut.

Feuerwehr Weißwasser bei der Ausbildung © Gunnar Schulze

Was muss lang- und mittelfristig in die Weißwasseraner Feuerwehr investiert werden? Wie groß sind die Probleme bei der Tagesbereitschaft? Was muss dringend verbessert werden? Das sind Fragen, denen externe Gutachter und Experten vom Fraunhofer-Institut in den vergangenen Monaten in der Weißwasseraner Feuerwehr nachgegangen sind. „Es wurde der Ist-Zustand erfasst und dieser mit den gesetzlichen Vorgaben abgeglichen“, erklärt Stadtwehrleiter Gerd Preußing der SZ. Ziel ist es nun, den Brandschutzbedarfsplan der Stadt für die kommenden fünf Jahre bis 2022 fortzuschreiben. Der Bedarfsplan enthält einerseits Maßnahmen, die die Arbeit der Feuerwehr verbessern sollen. Andererseits weist der Plan mit den beschriebenen Maßnahmen aber auch Probleme der Wehr aus.

Denn erst Anfang des Jahres bei der Hauptversammlung der Weißwasseraner Feuerwehr machte der Stadtwehrleiter auf mehrere Probleme aufmerksam: Beispielsweise der schlechte Zustand der Räumlichkeiten im Feuerwehrdepot in der Thomas-Jung-Straße. Weil das Gebäude allerdings dem Landkreis gehört, könne die Stadt nur mithilfe von Außen etwas voranbringen. Auch ein Neubau war zwischenzeitlich im Gespräch. Ein weiteres Problem sei die Anzahl der Kameraden, die Weißwasser eigentlich für den Ernstfall vorhalten müsste. Viel Gesprächsbedarf also für Feuerwehr, Stadtverwaltung und Stadträte. Der Plan soll am heutigen Mittwoch während der Stadtratssitzung in der Stadtbibliothek ab 16 Uhr öffentlich vorgestellt und diskutiert werden. (ckx)

