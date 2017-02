Was kostet es, Glashütte zu kaufen? In den letzten drei Jahren musste die Stadt Inventur machen. Am Ende steht eine beachtliche Summe. Die SZ zeigt, was wie viel in Glashütte wert ist.

© Egbert Kamprath

Glashüttes Kämmerin Barbara Glöckner wirkte sehr erleichtert, als sie in der jüngsten Stadtratssitzung die sogenannte Eröffnungsbilanz vorlegen konnte. Diese forderte der Freistaat Sachsen von jeder Kommune ein, damit diese nach den Regeln der neuen Haushaltsführung, der Doppik, arbeiten kann. Besonders aufwendig sei es gewesen, den Wert der Infrastruktur zu ermitteln, sagt Barbara Glöckner. Dazu mussten Fahrbahnen, Stützwände, Gehwege, Parkplätze, Feld- und Waldwege und die Straßenbeleuchtung getrennt erfasst und bewertet werden. Jede Straße und jeder Gehweg wurde in Abschnitte eingeteilt. Um den Wert zu ermitteln, wurde alles unter die Lupe genommen. Vieles bewerkstelligte die Kämmerei selbst, einiges wurde von externen Experten bewertet. Auch das Finanzvermögen wurde taxiert. Ende Januar konnte die Kämmerei den geprüften Abschlussbericht, dessen Zahlen auf dem Jahr 2013 basieren, vorstellen. Das Zahlenwerk zeigt der Verwaltung und den Bürgern, wie es um die Stadt bestellt und was noch zu tun ist.

Die Bewertung nahm die Firma Geo-Net Solution aus Leipzig vor. Letztlich kamen die Experten zum Schluss, dass allein die Infrastruktur der Stadt 21,9 Millionen Euro wert ist. Die gesamte Stadt bringt es auf einen Wert von 58 Millionen Euro.

Diese Zahl wurde inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt Brand-Erbisdorf bestätigt. Dieses bescheinigte der Kämmerei in der Ratssitzung eine gute Arbeit. (SZ/mb)

