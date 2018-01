Was kosten junge Ausländer den Kreis? Meißens Landtagsabgeordnete Daniela Kuge fordert, die Kosten im Blick zu behalten.

© Symbolfoto: dpa

Meißen. Die Meißner Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU) möchte sich über die Situation sogenannter unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Uma) im Kreis informieren. Dazu hat sie am Dienstag Fragen an Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) geschickt.

So erkundigt sich Daniela Kuge, wie vielen bereits volljährigen Uma trotzdem weiterhin Jugendhilfe gewährt wird. Darüber hinaus möchte sie wissen, wie das Alter der Jugendlichen festgestellt wurde und ob dazu medizinische Untersuchungen nötig waren oder geplant sind. „Es muss ja in unserem gemeinsamen Interesse sein, die Kosten hierbei im Blick zu behalten und nur denen Jugendhilfe zu gewähren, denen es auch zusteht“, so die Landtagsabgeordnete. Mit Stand vom Dezember vergangenen Jahres waren der Christdemokratin zufolge im Landkreis Meißen 104 Uma gemeldet, zuzüglich jener, die das 18. Lebensjahr überschritten haben und denen darüber hinaus Jugendhilfe gewährt wird.

Der Freistaat zahlt, gemeinsam mit dem Bund, an die Landkreise etwa 60 000 Euro pro Jahr für einen unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung sind die Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte zuständig.

Auslöser für die Debatte um das tatsächliche Alter von als minderjährig eingestuften Flüchtlingen war der Fall im rheinland-pfälzischen Kandel, wo ein angeblich minderjähriger Flüchtling seine 15-jährige Ex-Freundin getötet haben soll. Weil es Zweifel am Alter des Täters gibt, hatten verschiedene Politiker wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) obligatorische Alterstests bei Flüchtlingen gefordert, wenn deren Alter nicht mittels eindeutiger Dokumente nachgewiesen werden kann. (gpj mit dpa)

zur Startseite