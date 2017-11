Was kommt nach Jamaika? Die Parteien im Landkreis Görlitz spielen viele Möglichkeiten durch. Die wahrscheinlichste: Neuwahlen.

Die Görlitzer Bündnisgrünen waren optimistisch. Vor dem Wochenende luden sie ihre Mitglieder und Interessierte zu einer offenen Versammlung für Montagabend in den Görlitzer Bahnhof ein. Thema: Wie können die Grünen mit den Sondierungsergebnissen der Jamaika-Koalition leben. Sonntag, kurz nach Mitternacht, war es damit vorbei, als die FDP die Verhandlungen platzen ließ. Trotzdem besprachen die Grünen die neue Situation gestern Abend. Kreissprecher Thomas Pilz haderte mit der Situation, die er so unsicher wie zuletzt im Herbst 1989 empfindet. „Politik hat die Aufgaben, Gräben und Spaltungen zu überwinden. Genau das ist aber in Berlin nicht gelungen“, bedauert er. Selbst wenn die Jamaika-Koalition vielleicht nicht der große Wurf geworden wäre, sie hätte abgebildet, was im „Land miteinander machbar ist“. Weitere Unsicherheiten könne sich das Land eigentlich nicht leisten. Die weltweiten Krisen oder die wirtschaftlichen Probleme bei Siemens, Bombardier – überall sei eine arbeitsfähige Bundesregierung nötig.

Dass die Grünen nicht als Teil der Jamaika-Koalition an die Regierung kommen, findet Tino Chrupalla dagegen gut. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete von der AfD sieht Neuwahlen gelassen entgegen. „Es ist aber zweifelhaft, ob das Ergebnis anders ausfallen wird.“ Er selbst würde wieder antreten, selbst wenn er dann nicht der Angreifer, sondern der Verteidiger des Direktmandates sei. „Ich traue mir zu, den Sitz zu verteidigen“, sagt er. Gegen einen neuen CDU-Kandidaten. Denn der unterlegene Michael Kretschmer wird im Dezember CDU-Landesvorsitzender und Sachsens neuer Regierungschef. „Wollen wir mal sehen, wen die CDU dann aufstellt“, sagt Chrupalla.

So weit ist Octavian Ursu, der CDU-Kreisvorsitzende, längst nicht. Er rät zu Geduld und Ruhe. „Erst wenn wir wissen, wie es in Berlin weitergeht, können wir reagieren“, sagt Ursu. Neuwahlen waren bis Sonntagabend kein Thema für die CDU. Namen nennt er nicht, aber Landtagsabgeordneter Stephan Meyer aus Oderwitz wäre sicher ein möglicher Kandidat. Ob die CDU ihr Direktmandat an der Neiße bei einer Neuwahl zurückgewinnen könne, hängt Ursu zufolge davon ab, „wie sich die Parteien bis zu dem Zeitpunkt aufstellen“. Da ist viel in Bewegung: Tritt Kanzlerin Angela Merkel noch mal an? Was ist bei der Linkspartei, wo sich nach Medienberichten Fraktions- und Parteivorsitzende nur noch wenig zu sagen haben? Die Kreisvorsitzende der Linkspartei, Heiderose Gläß, weiß um die Probleme. Auf Bundesebene sei es eben wie im Lokalen: Es gibt zwei Gruppen in der Partei, die sich aber immer wieder zusammenraufen. Ein Jahr wollte sich der Kreisverband nun Zeit nehmen, um am innerparteilichen Frieden zu arbeiten. Daraus könnte nichts werden. Schneller als gedacht drohen Neuwahlen. Dabei hat der Kreisverband noch ein Ergebnis zu verarbeiten, das „schlechter als erwartet ausfiel“. Erst am Wochenende zog er in Görlitz Bilanz. Ursachen sieht Heiderose Gläß in der Flüchtlingspolitik der CDU, aber auch in eigenen Fehlern. Die Linke habe sich stark auf Görlitz konzentriert, den übrigens Kreis zu wenig erreicht. Ihrem Direktkandidaten, dem Görlitzer Fraktionschef Thorsten Ahrens, kreidet sie das nicht an. Sie würde ihn erneut nominieren.

Die SPD hält am früheren sächsischen Wirtschaftsminister Thomas Jurk bei einer Neuwahl als Direktkandidat fest. „Da gibt es keine andere Option“, sagt Kreisvorsitzender Thomas Baum. Allerdings neigt der Landtagsabgeordnete eher zur Neuauflage einer Großen Koalition, die SPD könne sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Zumal: „Wenn Neuwahlen der Ausweg sind, dann ist ja offen, ob sie auch eine neue Situation bringen.“ Der Grüne Thomas Pilz würde daher eine Minderheitsregierung aus CDU/CSU und Grünen bevorzugen. „Die Kanzlerin ist uns das schuldig“, sagt er. Ob es in Berlin so kommt, wer weiß das schon in diesen Tagen.

