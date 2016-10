Was kommt nach der Kohle? 7,3 Millionen Euro sollen in der Lausitz den Ausstieg abfedern. Wirtschaftsförderin Heike Zettwitz erklärt, wie.

Eine Abraumhalde nahe Jänschwalde in Brandenburg. Doch was wird mit dem Gelände, wenn keine Kohle mehr gefördert wird? © Patrick Pleul/dpa

Die Summe klingt enorm: 7,3 Millionen Euro bekommt die Lausitz, damit sie sich auf die Zeit nach der Braunkohle vorbereiten kann. Diese Nachricht betrifft nicht nur den Norden der Landkreise Görlitz und Bautzen, sondern die gesamte Region, bis nach Zittau. Was passiert mit dem Geld? Verantwortlich für die Verteilung der Mittel ist für die beiden sächsischen Landkreise der Lausitz die Görlitzer Wirtschaftsdezernentin Heike Zettwitz. Die SZ fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Woher kommt das Geld für die Region?

Es gibt ein Förderprogramm für die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen, die in einer schwierigen Lage sind. Der Fonds wird von der Bundesregierung und von den Bundesländern gefüllt. In diesem Fall zahlt der Bund die Hälfte und die Bundesländer Sachsen und Brandenburg jeweils ein Viertel der Summe in die gemeinsame Kasse.

Für welches Gebiet steht das Geld bereit?

Dieses Geld ist für sieben Landkreise in Sachsen und Brandenburg bestimmt, die sich unter dem Regionalbegriff „Lausitz“ zu Hause fühlen. Es steht für einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung.

Ist das die Anschubfinanzierung für die geplante „Lausitz GmbH“?

Das Geld ist nicht ausschließlich für die neue Gesellschaft gedacht. Vor allem werden neue Ideen gefördert. „Es gibt ausdrücklich eine Experimentierklausel“, sagt Heike Zettwitz. Das heißt: Es können Studien bezahlt werden, die die Erfolgsaussichten für verschiedene Strategien zur wirtschaftlichen Stärkung der Grenzregion untersuchen. Allerdings dürfen die Mittel nur für Projekte ausgegeben werden, die alle sieben Partner gemeinsam beschließen. „Es kommt darauf an, das Kirchturmdenken zu überwinden“, sagt Dezernentin Zettwitz. Sie ist für die beiden sächsischen Landkreise zur Koordinatorin für die Umsetzung dieses Förderprogrammes benannt worden. Alle sechs Landkreise in der Ober- und Niederlausitz sowie die Stadt Cottbus müssen gemeinsam entscheiden, wofür das Geld eingesetzt wird. Damit ist schon ein wichtiger Schritt in Richtung einer gemeinsamen Arbeitsstruktur getan. Die finanzielle Grundausstattung für die „Wirtschaftsregion Lausitz GmbH“ muss aber aus anderen Quellen kommen. Hier setzen die Landräte und der Cottbuser Oberbürgermeister darauf, dass sich die Länder Sachsen und Brandenburg mit mehreren Millionen Euro daran beteiligen, eine Geschäftsführung und die nötigen Mitarbeiterstellen zumindest für die ersten Jahre zu finanzieren.

Was geht das alles die südlichen Regionen ohne Braunkohle an?

Es geht darum, in der gesamten Region gewissermaßen ein neues Selbstverständnis zu entwickeln, das sich von der Industrie abkoppelt, die mit dem Abbau und der Verstromung von Braunkohle verbunden ist. Derzeit arbeiten 8 000 Menschen in den Tagebauen und Kraftwerken. Viele Firmen sind zudem Zulieferer und Dienstleister für „die Kohle“. Heike Zettwitz: „Wir können nicht einfach sagen, das war’s dann“. Der Strukturwandel setzt nach Überzeugung der Geografin einen Bewusstseinswandel voraus. Die älteren Generationen sind in weiten Teilen der Ober- und Niederlausitz davon geprägt, dass Arbeit und Wohlstand an Industrie im klassischen Sinn gekoppelt sind. Es sei falsch, diese Bilder eins zu eins an die junge Generation weiterzugeben. „Junge Menschen haben eine ganz andere Vorstellung.“

Werden die Menschen in die Zukunftspläne einbezogen?

Ein Schwerpunkt soll auf der Öffentlichkeitsarbeit liegen, sagt Heike Zettwitz. Dabei soll es vor allem darum gehen, den tiefgreifenden Wandel, der sich in den kommenden zwei Jahrzehnten in der Lausitz vollziehen wird, anschaulich zu machen und zu erklären. Nach dem Verlust Zehntausender Arbeitsplätze in Industrie und Landwirtschaft nach dem Ende der DDR vor einem Vierteljahrhundert, wird der Ausstieg aus der Braunkohle den zweiten radikalen Umbruch mit sich bringen, sagt die Dezernentin. Öffentlichkeitsarbeit soll sich nicht nur auf Flyer und Infobroschüren beschränken, sondern auch die direkte Kommunikation mit den Menschen in der Lausitz beinhalten. Dabei werde es auch darum gehen, keine falschen Illusionen aufkommen zu lassen, sondern wirklich neue Vorstellungen vom Leben in der Lausitz zu entwickeln.

In welche Projekte soll das Geld fließen?

Vor allem geht es darum, konkrete Konzepte und Strategien zu entwickeln. Vor allem in der Nähe der Grenze gibt es Gewerbegebiete, die nicht mehr oder noch nicht funktionieren. Wie kann man die „an den Markt“ bringen, lautet eine wichtige Frage. Hochschule und Forschung werden künftig eine noch größere Bedeutung für die Lausitz bekommen, sagt Heike Zettwitz. Dabei wird es auch darum gehen, wie die Hochschulen in Zittau/Görlitz mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus/Senftenberg kooperieren kann.

Wird man vom Fördergeld im Alltag etwas merken?

Ein Schlüsselthema ist die Verkehrsanbindung der Lausitz an die städtischen Zentren, vor allem an die Hauptstadt Berlin. Innerhalb der vier Jahre, in denen das Geld zur Verfügung steht, sollen wenigstens ein oder zwei Zugpaare ermöglicht werden, die ohne Umsteigen von Görlitz nach Berlin und zurück fahren, sagt Dezernentin Zettwitz. Für die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz sollen die Planungen vorangetrieben werden. Allerdings wird man auch in fünf Jahren mit Triebwagen und Lokomotiven unterwegs sein, die Dieselmotoren und keine Elektromotoren haben.

