Was junge Leute von Europa erwarten Offene Grenzen, Schulaustausch, Studieren im Ausland: Wer heute Mitte 20 ist, kennt kein anderes Europa. Doch bleibt das so, fragen sich junge Akademiker.

Für diesen Termin hat sich das Bundes-wirtschaftsministerium einiges einfallen lassen. Weiße Sofas mit bunten Kissen wurden im traditionsreichen Eichensaal aufgestellt. Lounge-Feeling soll aufkommen. Bundes-wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat zum Talk geladen – dieses Mal junge Akademiker und politisch Engagierte. Mit ihnen will sie über das Europa der Zukunft sprechen. Die Botschaft: Europa ist lässig, offen, hip und alles andere als schwerfällig und bürokratiebelastet.

Der Zeitpunkt für das Treffen könnte nicht besser gewählt sein. Vor wenigen Stunden hat Emmanuel Macron einen deutlichen Sieg über die Rechtspopulistin Marine Le Pen errungen. Einfach werde es auch mit ihm nicht, sagt Zypries. Aber alle seien wahnsinnig froh, dass Macron der künftige Präsident Frankreichs werde.

Von Europa muss keiner der jungen Erwachsenen überzeugt werden. Europa bedeutet Freundschaften, sagt eine Frau, die bald in Paris studieren wird. Etliche, die sich zu Wort melden, waren schon zu Schulzeiten im europäischen Ausland, haben Praktika in Brüssel hinter sich. Das Masterstudium, die Promotion hat selbstverständlich Stationen in Großbritannien, Italien, Spanien. Das EU-Austauschprogramm Erasmus halten alle für eine der größten Errungenschaften. Natürlich wird es ein solches Angebot auch in Zukunft geben. Davon sind alle überzeugt.

Zugleich taucht immer wieder die Befürchtung auf: Was passiert, wenn nationalistische Strömungen in Europa stärker werden? Die große Anzahl der Front National-Anhänger in Frankreich, der Brexit, der hohe Zulauf bei der AfD in Deutschland – es sind meist die Älteren, die Angst haben, abgehängt zu werden, in Armut abzurutschen. Ihre Antwort: Abschottung, die Flucht in Grenzen, die Abkehr von einer freien Europäischen Union.

Europa ist verschieden – und driftet auseinander. Ein Bankenrechtler, der in Berlin promoviert, spricht sich für eine stärkere Umverteilung aus. Reiche Staaten wie Deutschland müssten mehr investieren. Das Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, mache die Menschen unzufrieden mit der EU.

Rund vier Millionen junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren finden keinen Job in der EU. Millionen Rentnern droht Armut im Alter. Hoffnung auf eine schnelle Erholung ihrer Volkswirtschaften fehlt vielen der rund 500 Millionen EU-Bürger. Zypries spricht von einem „inklusiven Wachstum“, das dringend notwendig sei. Keiner soll sich abgehängt fühlen, kleinere Einkommen entlastet werden.

Doch immer wieder taucht ein altes Vorurteil auf. Die meisten Menschen wüssten wenig über die EU. Vor allem über die Vorteile. Werden sie gefragt, kommen den meisten nur die Größenvorgaben für Gurken in den Sinn. „Wir brauchen eine bessere Kommunikation“, sagt eine Juristin. Sie spricht von einer europäischen Medienöffentlichkeit, davon, dass über die vielen guten Gesetze, die auf europäischer Ebene beschlossen wurden, berichtet wird. Zum Beispiel, dass es keine Roaming-Gebühren mehr gibt und telefonieren in Rom oder Barcelona nicht teurer als in Berlin sein muss. Man müsse raus aus der Blase, hin zu den Leuten, die der EU überdrüssig sind.

„Ich kenne Europa nur in der Krise“, sagt ein angehender Politikwissenschaftler. „Aber irgendwie kriegt die EU es immer wieder hin“. Die Runde lacht. Nicht Kuschen vor den Anti-Europäern, sondern mehr Einsatz für die EU, heißt die Devise.

