Was ist los am Feiertag? Am Buß- und Bettag kann man sich in Bischofswerda und Putzkau vortrefflich auf die Weihnachtszeit einstimmen. Auch mit einer Schiebocker Premiere.

Moderne Weihnachtsengel präsentiert Maik Kamptner vom Bischofswerdaer Blumenhaus Simke. Diese und noch viel mehr Dekoideen sind in der Adventsausstellung zu sehen, die am Mittwoch für Besucher öffnet. © Rocci Klein

Mittwoch ist Buß- und Bettag. Sachsen ist das einzige Bundesland, wo dieser Tag gesetzlicher Feiertag ist. Kirchen laden an diesem Tag zu Gottesdiensten und Andachten ein. Man kann sich am Feiertag aber auch gut in Vorweihnachtsstimmung bringen lassen. Unsere Empfehlungen.

Gottesdienst und Kirchen-Cafè

Ein Bittgottesdienst für den Frieden beginnt am Mittwoch 9.30 Uhr in der Bischofswerdaer Kreuzkirche am Alten Friedhof. Danach treffen sich die Teilnehmer zum Kirchen-Cafè und sie können mit Kommunalpolitikern sprechen.

In Neukirch wird ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert – Beginn 9.30 Uhr.

Adventsausstellungen bei Floristen

Von der Kirchstraße in Bischofswerda bis in die Alpen sind es am Mittwoch nur wenige Schritte. Wer die Adventsausstellung im Blumenhaus Simke besucht, wird im Vorraum im Stil einer alpenländischen Weihnacht empfangen. Mit geschmücktem Baum, Lederhose und Hut an der Wand. Mit viel Holz „vor der Hütte“ und auf einem angedeuteten Dach. Darunter befinden sich unter anderem Gestecke in Form des traditionellen Adventskranzes, mit Riesenkerze und Weihnachtsgebäck.

Wer es lieber modern mag, der darf sich im Verkaufsraum überraschen lassen, was alles möglich ist. Geschäftsinhaber Maik Kamptner setzt in diesem Jahr bei der Weihnachts-Deko stark auf Holz und Metall. Beides kombiniert er mit anderen Materialien. Schwemmholz, das er im Großhandel bezieht, stellt er zum Beispiel mit einer großen, gelben, selbst gebauten Pyramide zusammen. So etwas fällt auf im Schaufenster und im Geschäft. „Es muss passen“, sagt Maik Kamptner. Aus Holz, Metall und einer ballrunden Kerze schuf er einen Weihnachtsengel. Wie vieles andere in seinem Geschäft ein Unikat. Ebenso wie die Holzschale, in der mehrere Kerzen leuchten können. Er kombiniert flippig grüne und lilafarbene Kugeln und zeigt Deckenschmuck aus gelben Kugeln, die er zu einem Quadrat zusammengefügt hat.

Alles das kann man kaufen. Man kann aber auch schauen, um sich Anregungen zu holen, und dabei Glühwein und Pulsnitzer Pfefferkuchen genießen. Accessoires, um selber etwas Schönes für die Adventszeit zu gestalten, werden ebenfalls verkauft. Geöffnet ist das Blumenhaus Simke am Mittwoch von 9 bis gegen 17 Uhr.

Floristen legen viel Herzblut und Zeit in den Adventsschmuck. Nach den Arbeitsstunden darf man da nicht fragen, sagen sie. So ist es auch bei Anja Synde, Inhaberin der Blumenwerkstatt an der Dresdner Straße in Putzkau. Sie zeigt und verkauft ihre Kreationen von 9 bis 17 Uhr. Neben Traditionellem zeigt auch sie neue Farben und neue Designs. Glühwein, Kaffee, Kekse und Kuchen runden den Besuch bei ihr ab.

Wintermarkt für Kreative im Netzwerk

Den ersten handwerklich kreativen Wintermarkt in Bischofswerda richtet das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit, Lutherstraße 13, am Mittwoch aus. Neben einem ganz speziellen herbstlichen Ambiente mit ungewöhnlichen Dekorationsideen gibt es auch die Gelegenheit zum Werkeln. Wer möchte, kann sich beim Schmieden, bei Holzgestaltung oder Keramikarbeiten selber ausprobieren und eigene kleine Dinge herstellen. Dafür haben die Mitarbeiter des Netzwerkes viele Sachen aus Naturmaterial im Voraus beschafft oder bereits vorgefertigt. Wer das nicht möchte, kann an Verkaufsbuden verschiedene Dekorationselemente und originelle Geschenke erwerben oder sich von den Ideen beim Zuschauen einfach inspirieren lassen.

Bewirtet werden die Besucher mit rustikalem Essen. Auch an Kinder hat das Netzwerk-Team gedacht. So wird es eine Bastelwerkstatt und ein Kinderprogramm, gestaltet durch Mädchen und Jungen der Tagesstätte „Butterbergwichtel“ geben. Der Wintermarkt beginnt 15 Uhr. Er ist bis gegen 22 Uhr geplant.

Remmi Demmi im East

Viele werden Mittwoch wohl ausschlafen. Gelegenheit, sich Dienstagabend gründlich auszutoben. Der Schiebocker East an der Neustädter Straße lädt am 15. November zur Remmi-Demmi-Party ein. Ein ungleiches Duell der beliebtesten DJs des Hauses bahnt sich an. In der roten Ecke die alten Hasen Los Banditos und Smoking Joe. In der blauen Ecke die Youngsters, die Lausitz Players aus Bischofswerda. Das Duell geht über mehrere Runden und wessen Sound am Ende am exzessivsten betanzt wird, der hat gewonnen. Heißt: Das Publikum entscheidet. Los geht es 22 Uhr. Karten für vier Euro an der Abendkasse. (SZ)

zur Startseite