Was ist heute in Bautzen wichtig? Mit dem neuen Morgen-Newsletter der Sächsischen Zeitung gehen Sie immer gut informiert in den Tag. Jetzt kostenlos anmelden.

© Uwe Soeder

Bautzen. Kennen Sie das? Kaum klingelt am Morgen der Wecker, schon muss alles Schlag auf Schlag gehen: Kaffee ansetzen, frühstücken, den Tag absprechen, die Kinder in die Schule schicken - und dann schnell zur Arbeit. Die Zeit ist knapp. Trotzdem wollen wir wissen: Was ist heute in der Stadt los? Welche Nachrichten sind wichtig? Welche Themen bewegen die Nachbarn und Kollegen?

Genau für diese Situation hat die Redaktion der Sächsischen Zeitung ein neues Angebot entwickelt: den Morgen-Newsletter „Bautzen kompakt“.

An wen richtet sich der Newsletter?

An alle, die wissen wollen, was heute in Bautzen wichtig ist? Unser Newsletter beantwortet diese Frage jeden Morgen neu. In zwei bis drei Minuten haben Sie den Überblick und gehen immer gut informiert in den Tag.

Wann erscheint „Bautzen kompakt“?

Der Newsletter erscheint an jedem Werktag um 7 Uhr. Zusammengestellt wird das Angebot von den Redakteuren der Sächsischen Zeitung.

Welche Vorteile bietet der Newsletter?

„Bautzen kompakt“ ist lokal, kurz und aktuell. Sie erhalten den Newsletter kostenlos. Das Design passt sich Ihrem Bildschirm an. Sie können den Newsletter klassisch am PC lesen, aber auch auf dem Smartphone oder Tablet.

Wie kann ich mich anmelden?

Der Newsletter wird per E-Mail verschickt. Um sich anzumelden, folgen Sie bitte dem Link. So gelangen Sie automatisch auf die Anmeldeseite und können „Bautzen kompakt“ kostenlos abonnieren.

Anmeldung: www.sz-link.de/newsletter-bz

zur Startseite