Was ist Großenhains Leitbild?

Birgit Ulbricht ist Leiterin der SZ-Lokalredaktion in Großenhain. © SZ-Archiv

Radeburg ist Zille-Stadt, Radeberg hat sein Bier, und Meißen lebt im Dreiklang von Wein, Porzellan und Altstadt. Das klingt schon unentschlossen, doch vielleicht hat Meißen ein Leitbild gar nicht nötig? Schwer tut sich da schon Riesa mit seinem Image als Sportstadt. Ein Schlagwort ganz auf den damaligen OB Wolfram Köhler zugeschnitten und von ihm gelebt und in allen Entscheidungen zum Maß der Dinge erhoben. Doch seit Köhler weg ist – stimmt es da noch? Die Riesaer ringen mit sich. Nicht minder die Großenhainer, deren Motto „Familienfreundliche Stadt im Grünen“ irgendwie klingt als wäre es von einer PR-Agentur herausgegeben. Dabei trifft es schon den Kern, aber es kommt irgendwie zu lang, zu spießig, zu unentschlossen daher. Was denn nun: Familienstadt? Stadt im Grünen? Stadt zum Wohlfühlen? Alles schön, aber langweilig, einfach nicht knackig. Das jedenfalls, so sehr es stimmen mag, bewegt keinen Dresdner zum Umzug hierher. Doch was lässt andere aufhorchen und hat doch einen so hohen Wiedererkennungswert, das jeder weiß: Großenhain. Noch heute verbinden Auswärtige vor allem eines mit der Stadt – den Flugplatz. Nur der ist als Perspektive abgehakt. Es sei denn, der superbekannte Großinvestor kommt. Dann hat die Stadt sowieso über Nacht ein neues Image.

