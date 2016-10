„Was ist das für ein Aushängeschild?“ Ein Riesaer beschwert sich wochenlang über Müll an der Elbe. Jetzt ist er weg. Dass es sauber bleibt, glaubt er aber nicht.

An dieser Bank am Elberadweg lag eines der „Müllnester“, die Wolfgang Voigt zum Teil über Monate beobachtet hat. Inzwischen hat die Stadt reagiert und den Unrat von der städtischen Tochtergesellschaft AGV wegräumen lassen. © Sebastian Schultz

Fast täglich geht Wolfgang Voigt an der Elbe spazieren – an der Marinekameradschaft vorbei und dann weiter in Richtung Leutewitz. Denn sein Zwergschnauzer Heinrich besteht schließlich auf seine ausgiebigen Spaziergänge. Die Landschaft genießen kann Voigt dabei allerdings nicht so richtig. Denn sein Augenmerk richtet sich auf etwas anderes: den Müll am Wegesrand. Darüber hinwegsehen kann der Riesaer nicht. „Das ist doch wirklich schlimm. Da investiert die Stadt so viel in ihre Außendarstellung, schafft es aber nicht, die ganz grundsätzlichen Dinge in Ordnung zu halten“, sagt er.

Und Müllhaufen an Wegesrändern gehören für Wolfgang Voigt eindeutig zu diesen grundsätzlichen Dingen. „Das ist das Erste, was zum Beispiel die Radtouristen sehen, wenn sie in unsere Stadt kommen. Was ist das für ein Aushängeschild?“, fragt er. Nach mehreren Beschwerden im Rathaus – die an der Situation zunächst jedoch nichts änderten – packte Wolfgang Voigt die blanke Wut. Ausgestattet mit einem Tablet-Computer marschierte er los und fotografierte die besonders schlimmen Müllecken. Die Bilder schnitt er zu einer Präsentation zusammen – unterlegt mit harmonischer Musik, die nicht so recht zu dem passt, was man da zu sehen bekommt: Plastiktüten, zerschlagene Weinflaschen, leere Joghurtbecher, Reste von Dachpappe, die bereits Moos angesetzt hat.

Es blecht: der Steuerzahler

Die Musik zu seinen Fotos ist ein Ausdruck von Sarkasmus, den Voigt inzwischen entwickelt hat. Der Riesaer hat etliche Male im Rathaus angerufen und E-Mails mit Mitarbeitern und auch Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) ausgetauscht. Inzwischen sind die kleinen „Müllnester“ am Elberadweg auch verschwunden. Voigt ist zufrieden – einerseits. Andererseits hat er nun den Eindruck, dass die Stadt nur aktiv wurde, weil er Stadtrat Kurt Hähnichen (CDU) dazu gewinnen konnte, sich ebenfalls zu beschweren, und weil er die SZ eingeschaltet hatte.

Die Stadt weist das von sich. „Bei Müllablagerungen in unbewohnten Gebieten, dazu zählt auch der genannte Bereich am Elberadweg, wird das Stadtbauamt tätig, sobald was entdeckt wird. Natürlich können die Mitarbeiter nicht immer und überall sein“, so Stadtsprecher Uwe Päsler. Deshalb nehme die Verwaltung Hinweise über die Störungsmelder-App oder auch auf anderen Wegen immer gern auf. „Dann beauftragen wir die AGV, die auch diesen Müll einsammelt und in Absprache mit dem Zweckverband Abfallbeseitigung entsorgen lässt.“ Abgerechnet werde das dann als Sonderleistung im Rahmen der bestehenden Vereinbarung zwischen der Stadttochter AGV und der Stadt. „Letztlich kommt das Geld dafür also aus dem Stadthaushalt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Angesichts der Tatsache, dass Wolfgang Voigt der Stadt – wie er sagt – „schon lange auf die Nerven geht“ und so manche Kleindeponie monatelang am Elberadweg lag, glaubt er jedoch nicht so recht daran, dass Müll künftig schnell verschwinden wird, wenn er ihn meldet. „Das war bislang ja auch nicht der Fall.“

Stadtrat Kurt Hähnichen ist dafür, dass die AGV regelmäßig dort vorbei fährt, wo viel Publikumsverkehr herrscht. „Das wird auf unserer Hauptstraße ja auch so gemacht.“ Er bedauert zwar, dass dafür Steuergelder ausgegeben werden müssen, die in neuen Blumenbeeten besser aufgehoben wären. „Aber was soll man da machen?“ Den Zorn angesichts herumliegenden Mülls auf die Stadt zu richten, findet Hähnichen allerdings auch falsch. „Schuld daran sind immer noch die Bürger, die so achtlos mit ihrer Umwelt umgehen.“

