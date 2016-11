„Was ist bloß mit der Verwaltung los?“ Jens Hentschel-Thöricht, Chef der Linksfraktion im Stadtrat, fordert nach den letzten Pannen, dass der OB seine angekündigten Strukturreform umsetzt.

Jens Hentschel-Thöricht ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat und 2. stellvertretender Oberbürgermeister. © Thomas Eichler

Dass die Stadtverwaltung einen bereits in der Diskussion befindlichen Haushaltsentwurf wieder zurückziehen muss, wie am Dienstag passiert, hat es wohl noch nie gegeben. Angesichts dieser und anderer Pannen fordert die Linke nun Konsequenzen:

Herr Hentschel-Thöricht, wegen des zurückgezogenen Haushaltsentwurfs fordern Sie den OB auf, die „längst angekündigte Strukturänderung in der Stadtverwaltung“ umzusetzen. Wie könnte eine Struktur aussehen, in der so etwas nicht mehr passiert?

Den Vorschlag muss der Oberbürgermeister vorlegen. Er hat bereits zu seiner Wahl gesagt, dass er die Verwaltung umstrukturieren und zum Beispiel flachere Hierarchien einführen will. Ich frage mich zum Beispiel, ob einzelne Referate mit zwei, drei Mitarbeitern wie das für Kultur und Markt noch Sinn machen oder zumindest das Marktwesen nicht an die Wirtschaftsförderung angegliedert werden sollte.

Was hätte beim Haushalt besser laufen können, wenn es schon eine neue Verwaltungsstruktur gegeben hätte?

Ich weiß von einigen Mitarbeitern, die Ideen und Wünsche für den Haushalt angemeldet haben, die aber in der Verwaltung untergegangen sind. Bei flacheren Hierarchien wäre das vielleicht nicht passiert.

Sehen Sie außer dem fehlerhaften Haushalt weitere Gründe zum Handeln?

Ich frage mich, was im Allgemeinen in der Verwaltung und im Speziellen in der Kämmerei los ist. Wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin in der öffentlichen Sitzung - wie kürzlich beim Beschluss der Städtepartnerschaft mit Jelena Gora - aufsteht und ihren direkten Vorgesetzten kritisiert, kann etwas nicht in Ordnung sein. Weiterhin musste das Stadtoberhaupt sagen, warum zum Beispiel bindende Fristen zur Beantwortung von Fragen der Kommunalaufsicht ignoriert wurden. Die Auskunft „Die Stadtverwaltung hat es nicht geschafft“ ist da zu wenig! Ich hatte übrigens schon in einem nichtöffentlichen Ausschuss gefordert, den Haushalt zurückzunehmen. Dort wurde die Forderung noch abgewiesen. Trotzdem gebührt dem Oberbürgermeister ein Lob: Es ist anerkennenswert, dass er dann so ehrlich und konsequent gehandelt und den Haushalt zurückgezogen hat.

Was muss der nächste Schritt sein?

Der Oberbürgermeister muss schnellstmöglich einen Haushalt vorlegen, über den der Stadtrat beraten kann. Wir als Linksfraktion haben ihn zu unserer nächsten Fraktionssitzung eingeladen, um mit ihm über die Probleme zu sprechen.

