„Was ist an der Geschichte nur so schlimm?“ Der jüngste Spiegel-Artikel über Görlitz hat für viel Unmut gesorgt. Die SZ hat den Autor gefragt: Musste das sein? Jetzt hat Matthias Schulz geantwortet.

Mein Vater war Thüringer, meine Mutter Ostpreußin, mein Sohn studiert in Dresden, hat eine Freundin aus Niesky, mit der er zusammen in Ihrer schönen Stadt zu Besuch war (und mich hernach auf das Thema aufmerksam gemacht hat). Dass ich Görlitz toll finde, habe ich in der ganzen Spiegel-Redaktion herumerzählt. Die Probleme, die ich in meinem Artikel verhandele – die Verwerfungen, die der demografische Schwund in der Provinz auslöst – sollten nicht als Madigmachen verstanden werden. Sie gehen ja weit über Ihre Stadtgrenzen hinaus.

Vorab noch dies: Als Redakteur des „Papier-Spiegels“ habe ich nichts mit den Zuspitzungen zu tun, die im Vorspann der Online-Version des Görlitz-Stücks zu lesen sind. Mein Artikel ist – auch wenn das bei Ihnen nicht so ankommt – in jeder Zeile wohlwollend und mitfühlend gemeint und geschrieben worden. Ich bin als Redakteur eines zeitkritischen Wochenmagazins allerdings verpflichtet, auf Nachteile, Missstände, Fehlentwicklungen hinzuweisen. Zudem bündele ich Aufmerksamkeit gern durch eine ironische Darstellung. Das unterhält die Leute.

Als reiner Lobartikel – Görlitz die Traumstadt, Görlitz die Filmstadt, Görlitz, der denkmalschützerische Phönix aus der Asche der DDR – hätte der Artikel nie den Weg in unser Heft gefunden. Derlei Hymnen sind oft genug geschrieben worden.

Was ist an der Geschichte nur so schlimm? Es stehen nun mal 6 000 Wohnungen in Görlitz leer. Diesen Umstand „ein bisschen“ mit einer angemalten Totenkiste zu vergleichen, dem wohl heftigsten Ausdruck im ganzen Stück, halte ich für treffend, auch wenn er einen wunden Punkt trifft. Aber ist es nicht ein wenig absurd, mit Abermillionen Euro Häuser aufzuhübschen, wenn es keine Kinder gibt, die darin wohnen könnten?

Sollte mir beim Recherchieren eine falsche Behauptung unterlaufen sein, möchte ich mich dafür entschuldigen. Mir ist bislang allerdings kein Fehler genannt worden. Ich war zwei Tage in Görlitz vor Ort, habe mit allen Verantwortlichen persönlich gesprochen. Im Übrigen glaube ich, dass Sie völlig unterschätzen, wie viel Neugierde und Interesse der Artikel bundesweit geweckt hat.

Sie könnten angesichts Ihrer so großartigen Heimatstadt mit viel mehr Selbstbewusstsein auf Kritik reagieren. Humor ist immer besser als Beleidigtsein. Und vier Kinder sind besser als eins.

Matthias Schulz arbeitet seit 1988 beim Spiegel. Der 59-Jährige schreibt für das Ressort Wissenschaft und Technik des Hamburger Magazins. Sein Beitrag über Görlitz sorgte für Verärgerung in der Stadt. Ein Vorwurf: Stimmungsmache gegen den Osten.

