Was in unserer Galaxis los ist Ein Professor der Universitätssternwarte Siegen gibt am Freitagabend einen detailreichen Einblick im Humboldthaus.

© ESO/S. Gillessen et al.

Wie bewegen sich die Sterne um das galaktische Zentrum? Was ist der Gould'sche Gürtel? Wo steckt die dunkle Materie in der Milchstraße? Diesen und vielen anderen Fragen wird Professor Dr. Schwarz von der Universitätssternwarte Siegen in seinem Vortrag am Freitagabend, 19.30 Uhr, im Humboldthaus ( Platz des 17. Juni 2) nachgehen. Wie wir wissen, ist unser Sternsystem eine Spiralgalaxie. Die astronomische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten ein so detailreiches Bild unserer kosmischen Heimat gewonnen, dass sich ein tieferer Blick in die Galaxis lohnt. Der Eintritt beträgt zwei Euro (ermäßigt ein Euro).

