Was in diesem Jahr sonst noch geschah

„Ich bin ein Minister, holt mich hier raus!“, ruft dieser Häftling anlässlich der Eröffnung des neuen Pirnaer Museumsdepots. Die anwesenden Archivare fallen aber nicht auf Markus Ulbigs Flehen herein. Er bekommt eine Inventarnummer. © Daniel Förster

Ein vermeintlicher Minister hinter Gittern, Behördenpossen um Straßennamen sowie badende Automobile – in unserer Region ist in diesem Jahr einiges passiert. Damit auch die hintergründigen Geschichten nicht so schnell in Vergessenheit geraten, hat die Sebnitzer SZ-Redaktion ihre Lieblingsfotos des nun zu Ende gehenden Jahres zusammengestellt. Manches hat sich so oder so ähnlich zugetragen. Auch ernsthafte Journalisten spinnen gelegentlich mal rum. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. (SZ)

zur Startseite