Was in diesem Jahr sonst noch geschah

Heiko Horn (li.) und Falk Müller sind zwei Ulknudeln des Pretzschendorfer Faschingsvereins. Wie man sieht, kommen sie auch prima miteinander aus. Zwischen sie passt „kein Blatt Papier“. Sie sind – wie man gern sagt – „zwei dicke Freunde“. © privat

Die SZ-Fotografen sind täglich zwischen Altenberg und Dippoldiswalde unterwegs. Sie machen unzählige Aufnahmen, von denen Sie, liebe Leser, die meisten im vergangenen Jahr in Ihrer Sächsischen Zeitung entdecken konnten. Aber nicht alle Fotos haben es in die gedruckte oder die Online-Ausgabe der Sächsischen Zeitung geschafft. Manchmal war der Platz knapp, manchmal einfach ein anderes Motiv besser. Darunter sind auch lustige Schnappschüsse, die wir Ihnen am letzten Tag des Jahres zeigen. Viel Spaß!

