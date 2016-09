Was Horst Seehofer will Merkel stürzen? Selber Kanzler werden? Oder geht es dem CSU-Vorsitzenden nur um die absolute Mehrheit in Bayern?

Horst Seehofer präsentiert die neuen Bierkrüge des Wiesn-Hofbräuhauses 2016. Als Werbeträger für die Geschlossenheit der Unionsparteien kommt er nicht infrage. Er hört nicht auf, gegen die Kanzlerin zu sticheln. © dpa

Am Mittwochabend sollte Horst Seehofer in der Landesvertretung Bayerns das Berliner Oktoberfest eröffnen. Das macht der bayerische Ministerpräsident jedes Jahr – Bierfass-Anstich und launige Rede inklusive. Einen Tag zuvor kam aus München die Mitteilung, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner werde den CSU-Vorsitzenden vertreten.

Nun gehen die Meinungen auseinander, ob dies eine Friedensbotschaft ist, Seehofer vermeide im Streit mit der CDU und ihrer Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Er trete nach seiner erneuten heftigen Kritik nach der Wahlniederlage der CDU in Mecklenburg-Vorpommern auf die Bremse. Oder ist es ganz anders? Und Seehofer, der zu Wochenbeginn erklärt hatte, die Menschen wollten „diese Berliner Politik nicht“, hat nur einen weiteren Schritt unternommen, sich von „dieser Berliner Politik“ fernzuhalten – auch räumlich.

So ist es nun seit Monaten. Seehofer spricht, dann schweigt er mal wieder ein paar Tage. Und man fragt sich: Was will er? Will er Merkel stürzen? Die Kanzlerin zur „Kurskorrektur“ zwingen? Oder nur zum Eingeständnis eines Fehlers? Geht es ihm um sich selbst? Will er Kanzler werden? Oder nur um Bayern und die absolute Mehrheit der CSU bei den Landtagswahlen 2018? Oder ist der alternde Löwe nur gehetzt von den jungen Männchen seines Rudels, von Bayerns Finanzminister Markus Söder?

Seehofer sagt, Merkel und die CDU hätten – im März in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, jetzt in Mecklenburg-Vorpommern – die Quittung dafür bekommen, mit der eigenen Flüchtlingspolitik nicht gebrochen zu haben. Seine „mehrfache Aufforderung zur Kurskorrektur“ sei nicht aufgenommen worden.

Ohne Kurskorrektur kein Erfolg

In Merkels Lager wird erwidert, Seehofers immer wieder wiederholte Behauptung, Merkel habe ihren Kurs nicht geändert, sei falsch und mache die AfD erst stark. Merkel selbst zählt auf – zuletzt am Mittwoch im Bundestag –, was seit dem Sommer 2015 in der Flüchtlingspolitik alles geschehen sei: Ordnung, Steuerung und Reduzierung der Flüchtlingsbewegung, zwei Asylpakete, Beschleunigung der Asylverfahren und Erleichterung der Abschiebung. Man kann auch sagen: Von einer Politik der offenen Grenze kann keine Rede mehr sein.

Seehofer aber fordert das Eingeständnis, die „Grenzöffnung“ für die in Budapest festsitzenden Flüchtlinge sei ein Fehler gewesen, und Merkel müsse eine „Obergrenze“ für die künftige Aufnahme festlegen. Seehofer vertritt die Ansicht, dass ohne eine solche Kurskorrektur für die CDU keine Wahlen mehr zu gewinnen seien.

Und er fragt: „Welche Antworten haben wir auf die Sicherheitsprobleme, auf die Wirtschaftsprobleme, auf die Zuwanderungsfrage, das Verhältnis zur Türkei, auf die Arbeit der Europäischen Union?“ Mit all diesen Fragen verbindet sich eine Botschaft: Merkel gibt darauf keine Antwort.

Seehofer macht Merkel zur obersten Repräsentantin genau der Berliner Politik, die „die Menschen“ angeblich nicht mehr wollen. Sein CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verkündet in seinem Auftrag, „das ganze Blabla ist jetzt vorbei“. Wie die Schwesterparteien auf dieser Basis wieder zusammenfinden, sich auf eine gemeinsame Kanzlerkandidatin Merkel einigen sollen, wird ein immer größeres Rätsel.

Dem 67-jährigen Bayern wird nachgesagt, er habe keine eigenen Ambitionen mehr auf ein Amt in Berlin, womöglich auf die Kanzlerschaft selbst. Und wer Seehofer in den vergangenen Monaten erlebt hat, sieht einen müden Mann. Allerdings einen, der immer noch in der Lage ist, sich selbst von seiner Bedeutung zu überzeugen.

Kein Platz rechts von der CSU

Geht es ihm also nur um Bayern? Seehofer und seine Gefolgsleute – auch sein ungeliebter Möchtegern-Nachfolger Söder – wiederholen immer und immer wieder den Grundsatz des CSU-Übervaters Franz-Josef Strauß, „rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben“. Seehofer spricht jetzt davon, dass hinter den Erfolgen der AfD „Systemkritik“ ihrer Wähler stecke. Seehofer ist entschlossen, auch solche Wähler weiter an die CSU zu binden. Merkel hingegen ist bereit, diejenigen, die alles ablehnen und nicht mehr zuhören, auch ziehen zu lassen.

Und so kann es sein, dass Seehofer in Bayern mit seiner Strategie Erfolg hat, während er durch fortgesetzte Demontage Merkels die Lücke rechts von der CDU immer größer erscheinen lässt.

