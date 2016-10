Was hilft wirklich beim Werben um Gäste? Weißwasser, Bad Muskau und alle Gemeinden sollen jetzt in eine Tourismusgemeinschaft – aber das kostet Geld und Zeit.

Das Neue Schloss in Bad Muskau ist einer der größten Besuchermagnete in der Region. © Joachim Rehle

Weißkeißel sagt nein, Gablenz diskutiert noch und die anderen Städte und Gemeinden müssen demnächst eine Entscheidung treffen. Und zwar darüber, ob sie für ihre Entwicklung die Mitgliedschaft in einer der sogenannten Touristischen Gebietsgemeinschaften, kurz TGG, brauchen. Für den Landkreis sind sie das Mittel der Wahl, um den Tourismus gemeinsam mit den Städten und Gemeinden voranzubringen. Vor Ort ist man davon aber noch nicht überzeugt, obwohl man den Tourismus ebenfalls als wichtiges wirtschaftliches Standbein für die Zukunft ansieht. Knackpunkt ist für viele Kommunen, dass sie bereits Mitglied in zahlreichen anderen touristischen Vereinigungen sind. Jetzt gilt es, diesen Zwiespalt zu lösen.

Warum sich die Gemeinden beteiligen sollen, erklärt Maja Daniel-Rublack von der TGG Neißeland so: Bisher habe man in erster Linie mit Partnern zusammengearbeitet, die direkt mit den Touristen zu tun haben. Gemeint sind damit Einrichtungen wie die Erlebniswelt Krauschwitz oder die Waldeisenbahn Muskau. Nach einer Umstrukturierung des übergeordneten Tourismusverbands Oberlausitz-Niederschlesien sollen sich jetzt auch die Kommunen beteiligen. Für diese hätte eine Mitgliedschaft laut Daniel-Rublack den Vorteil, sich in einem Netzwerk über Trends, Probleme und die künftige Ausrichtung des Tourismus verständigen zu können. Man unterstütze die Kommunen zudem bei Problemen, könne Arbeiten übernehmen und die Stadt oder Gemeinde bei Messen und anderswo präsentieren. So oder ähnlich versprechen das aber auch andere Vereinigungen wie die verschiedenen touristischen Fördervereine. Das Problem ist überall, dass sich nicht genug Akteure beteiligen. Damit die Tourismusentwicklung funktioniert, müsse die Region in eine Richtung laufen und zusammenarbeiten. „Und da gehören die Kommunen dazu“, sagt Daniel-Rublack.

Die Probleme sieht man auch in Gablenz. „Im Landkreis gibt es so viele Splitter- und Pseudoorganisationen, aber keiner wirkt zusammen“, kritisiert Gemeinderat Uwe Horbaschk. Man schaffe es aber nur zusammen. „Vielleicht ist die TGG ja der große Wurf“, meint Bürgermeister Dietmar Noack. Er spricht sich in der Sitzung des Gemeinderats für eine Mitgliedschaft aus. „Wer nicht dabei ist, wird bei den Fördermitteln wahrscheinlich nicht mehr so berücksichtigt“, vermutet er. Unter diesem Gesichtspunkt sei es angeraten, Mitglied zu werden. Allerdings sei Gablenz bereits in mehreren Tourismusvereinen Mitglied. Vielleicht müsse man sich von einer Sache trennen, schließlich könne man nicht überall dabei sein, so Noack. Man müsse sehen, welcher Zusammenschluss für Gablenz der Richtige sei, meint Horbaschk. So sei man Mitglied im Förderverein Fürst-Pückler-Region, bei dem aber noch nichts für Gablenz herausgekommen sei, erklärt er. Eine Entscheidung ist in Gablenz noch nicht gefallen.

Links zum Thema Kommentar: Zu viele Köche rühren im Brei

In Weißkeißel hat man hingegen bereits entschieden, dass sich ein Beitritt aktuell nicht lohnt. Das Thema tangiere Weißkeißel nur sporadisch, erklärt Bürgermeister Andreas Lysk kürzlich im Gemeinderat. Denn die Gemeinde habe derzeit nicht vor, im Bereich Tourismus aktiv zu werden. Sollte sich das einmal ändern, könne man den Beitritt ja nachholen. Der Vorschlag zu warten hat auch bei den Gemeinderäten Zustimmung gefunden.

In Weißwasser wird die Entscheidung wohl entsprechend der Kassenlage getroffen. Man werde in der nächsten Haushaltsdiskussion darüber beraten, ob man Mitglied wird oder nicht, sagt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. In Bad Muskau wird das Thema im November im Verwaltungsausschuss diskutiert, teilt Hauptamtsleiter Dirk Eidtner mit. Denn bisher sind weder die Stadt noch die Bad Muskau Touristik GmbH Mitglieder. Neben dem finanziellen Aspekt spielt für Eidtner auch der Zeitaufwand eine Rolle. Wenn man Mitglied in einem Verein sei, müsse man sich auch einbringen, sagt er. Bad Muskau müsse sich auch entscheiden, ob es Mitglied in der TGG Neißeland oder im Tourismusverband Seenland werden wolle. In diesem sind beispielsweise Boxberg, Schleife und Groß Düben dabei.

Im äußersten Kreisnorden gibt es die besondere Situation, dass sich mehrere Organisationen und deren Gebiete überschneiden, erklärt der stellvertretende Schleifer Bürgermeister Jörg Funda. Das mache es kompliziert. In Schleife habe man zum Beispiel die Zweisprachigkeit, das Seenland und die TGG Neißeland. Deshalb müsse man sich genau ansehen, was für die Gemeinde Sinn macht. „Ich glaube aber, dass die TGG als untere regionale Ebene ein guter Hebel für Projekte ist“, sagt er.

zur Startseite