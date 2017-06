Was hat Luther mit der heutigen Zeit zu tun?

Das diesjährige Lutherjahr wird auch von der Veranstaltungsreihe der Tharandter Bürgerakademie berücksichtigt. Besucher können sich am Mittwoch, dem 7. Juni, auf einen Vortrag des Dresdner Theologen Erich Busse freuen. Die Veranstaltung unter dem Titel „Luther, die Reformation und wir“ erzählt er, was „die Reformation uns heute noch aufzeigen kann“. Beginn ist 15.30 Uhr in der Tharandter Kuppelhalle auf der Pienner Straße 13. Der Eintritt kostet vier Euro. Wer im Besitz einer Semesterkarte ist oder Schüler oder Student ist, der zahlt keinen Eintritt. Mit dem Vortrag des Theologen ist das Sommersemester der Tharandter Bürgerakademie bereits zur Hälfte bestritten. (SZ/ves)

