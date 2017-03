Was hat das Jubiläum gekostet? In Ebersbach-Neugersdorf wird der Doppelhaushalt der Jahre 2017 und 2018 beschlossen.

Verena Hergenröder © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Über die Einnahmen und Ausgaben des Partnerschaftsjubiläums informiert Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) am kommenden Montag im Stadtrat. Das Jubiläum ist im vergangenen Herbst gefeiert worden. Anlass war das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaften.

Was wird sich die Spreequellstadt künftig leisten? Diese Frage beantworten die Stadträte mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2017 und 2018. In der Sitzung geht es weiter um ein Betriebsgutachten für den städtischen Wald, um Grundstücksverkäufe und die Vergabe von Planungsleistungen für den Ausbau des Gebäudes Hofeweg 41 sowie zur Sanierung der Fichte-Grundschule. Die Sitzung der Stadträte ist öffentlich. Sie beginnt 18.30 Uhr im Stadtsaal des Verwaltungsbebäudes in der Ebersbacher Weberstraße 22. Bürger und Stadträte können Fragen an die Bürgermeisterin stellen. (SZ)

