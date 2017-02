Was „Harti“ über seinen Sport denkt Im Interview mit dem Stadionmagazin „Kreisel“ spricht Dynamos Kapitän offen über seine Haltung zum Fußball als Teil der Unterhaltungsbranche.

Marco Hartmann ist nicht nur ein Publikumsliebling bei der SG Dynamo Dresden. Der 28-Jährige ist Kapitän, Leistungsträger und einer, der gezeigt hat, wie man vom Nobody zum Chef auf dem Platz wird. Vor zwei Wochen hat er seinen Vertrag verlängert. Im Stadion-Heft „Kreisel“ erklärte er in der Ausgabe zum vergangenen Spieltag, was ihn in Dresden hält und überzeugt.

Zu lesen sind, ohne dass dies in irgendeiner Weise zu beanstanden wäre, die üblichen Statements: „Ich bin stolz, Spieler und Kapitän von Dynamo Dresden zu sein“, ist einer der Sätze, die Hartmann als Begründung für seinen Verbleib bei der SGD sagt.

Spannend wird es, als Hartmann, der ganz nebenbei auch ein Lehramtsstudium für Mathematik und Sport absolviert hat, über das Leben abseits des Fußballplatzes spricht. „Klar, der Fußball bringt viel Cooles mit sich, am Ende ist es aber doch eine Unterhaltungsbranche, und es gibt irgendwie noch sinnvollere Sachen im Leben“, sagte der Profi. Irgendwie sympathisch. (fsc)

