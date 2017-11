Was Häuser und Wohnungen kosten Wer im Landkreis ein neues Haus kauft, muss 1 600 bis 3 800 Euro je Quadratmeter einplanen. Günstiger wird’s gebraucht.

Für gebrauchte Wohnungen lag in Freital der Durchschnittspreis am höchsten. © Symbolbild: dpa

Im Schnitt kostet im Landkreis ein neues Einfamilienhaus gut 2 900 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss des Landkreises soeben vorgelegt hat. Dafür wurden 6 300 Kaufverträge aus den Jahren 2015 und 2016 ausgewertet. Eine Erkenntnis ist, dass 2015 der Grundstücksmarkt mit einem Ruck angezogen hat. 4 950 Kaufverträge wurden damals gezählt, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 ging die Zahl der Transaktionen wieder zurück – sogar unter das Niveau der Vorjahre.

Wesentlich niedriger als beim Neubau lagen die Preise bei Einfamilien- und Zweifamilienhäusern, die zum Zeitpunkt des Kaufs schon mindestens einmal bewohnt waren. Für solche Fälle hat der Ausschuss einen Durchschnittswert von 1 290 Euro je Quadratmeter ermittelt. Dabei sind die regionalen Unterschiede immens. Am günstigsten waren Häuser in Sebnitz (durchschnittlich 680 Euro je Quadratmeter) zu haben, während in Kreischa und Bannewitz Durchschnittspreise von knapp 1 800 Euro aufgerufen wurden. Berücksichtigt wurden bei diesem Vergleich alle Orte mit mindestens fünf Vergleichskäufen.

Im Falle von neu gebauten oder grundhaft sanierten Wohnungen betrug der Quadratmeterpreis im Schnitt 2 840 Euro. Gebrauchte Wohnungen waren aber schon durchschnittlich für knapp 1 100 Euro je Quadratmeter zu haben. Der höchste Durchschnittspreis wurde mit gut 1 300 Euro in Freital gezahlt. Der 121 Seiten starke Grundstücksmarktbericht des Landkreises kann in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gedruckt oder in digitaler Form für 90 Euro erworben werden. (SZ/dsz)

