Was haben uns die Franzosen noch zu bieten? 55 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages soll es eine Neuauflage geben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – hier bei einem Treffen im Juni 2017 in Berlin – wollen die Zusammenarbeit beider Länder intensivieren. © dpa/Markus Schreiber Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – hier bei einem Treffen im Juni 2017 in Berlin – wollen die Zusammenarbeit beider Länder intensivieren.

22. Januar 1963: Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle (r.) und Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnen im Elysee-Palast in Paris den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

Knapp zwei Dutzend junge Köpfe beugen sich über Zettel, auf die sie ihre Ideen schreiben. Diese hängen sie an die Wände im Pariser Deutschlandzentrum CIDAL. Später stellen die Studenten aus Deutschland und Frankreich ihre Vorschläge vor. Und zwar nicht irgendwem, sondern Clément Beaune, Europa-Berater von Präsident Emmanuel Macron, und Claudine Lepage, Vizepräsidentin der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe im Senat. Auf dass ihre Wünsche – darunter ein verstärkter Impuls für den Austausch von Auszubildenden und mehr Zusammenarbeit der Arbeitsagenturen in der Grenzregion – bis in die höchsten Sphären der Politik vordringen.

Und auf dass diese noch in diesem Jahr in einen „Elysee-Vertrag 2.0“ einfließen, also eine Fortsetzung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, den der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer am 22. Januar 1963 unterzeichneten. Aus dieser Vereinbarung über eine intensivierte Partnerschaft einstiger Kriegsgegner ging unter anderem die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) hervor.

Es war Maike Brakhan, eine der „Juniorbotschafterinnen“ des Jugendwerks, die das Treffen von 20 jungen Deutschen und Franzosen am Montag anlässlich des 55. Jubiläumstags des Elysee-Vertrags organisierte. „Ich finde es wichtig, dass die Jugend ihre Stimme einbringt, wenn es um Europas Zukunft geht“, sagt die 24-jährige Studentin. Auf die Idee gebracht habe sie Präsident Macron mit seiner vor Reformvorschlägen strotzenden Europa-Rede, die er im September vergangenen Jahres an der Sorbonne, ihrer Universität, hielt. Darin forderte er nicht nur eine vertiefte Kooperation der EU-Länder in vielen Bereichen von Verteidigung über das Unternehmenssteuerrecht bis zu einem eigenen Eurozonen-Budget. Er schlug auch einen neuen Élysée-Vertrag mit dem deutschen Nachbarn vor.

Macron muss warten

Diesen hätte er wohl gern schon zum Stichtag am Montag präsentiert; doch die schwierige Regierungsbildung in Deutschland verzögerte dies. Stattdessen reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits am Freitag an, um an der Seite Macrons zu versprechen, beide wollten „dem vereinten Europa neuen Schub geben, um es noch stärker zu machen“.

Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der französischen Nationalversammlung arbeiteten eine Resolution aus, die sie am Montag bei Sondersitzungen beschlossen – vormittags in Berlin und nachmittags in Paris. Jeweils sprachen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Nationalversammlung sowie sein französischer Amtskollege François de Rugy in der Sprache des Gastlandes im Bundestag, um die Bedeutung der Initiative hervorzuheben.

Viele der nun genannten Forderungen entsprechen denen, die auch die Studenten formuliert hatten: etwa die nach einer gegenseitigen Anerkennung von Bildungsabschlüssen, einem „deutsch-französischen Wirtschaftsraum mit einheitlichen Regelungen“ oder nach einem „vertieften und ständigen Austausch zu allen wichtigen Fragen der Sicherheit, des Aufbaus eines Europas der Verteidigung und des außenpolitischen Handelns zwischen den Parlamentsausschüssen, den zuständigen Ministern und Staatssekretären“.

Misstöne im Bundestag

Vom Klimaschutz über die Integrations- und Energiepolitik bis hin zu Impulsen für eine Digitalunion wurde kaum ein wichtiger Themenbereich ausgelassen. Auch die von Präsident Macron angestoßenen „Bürgerbefragungen“ zur Zukunft Europas im Vorfeld der Europawahlen im kommenden Jahr werden unterstützt. Eine deutsch-französische Arbeitsgruppe aus Abgeordneten beider Parlamente soll ein Abkommen erarbeiten, das die ständige Abstimmung garantiert.

Misstöne um die Resolution hatte es im Bundestag gegeben. Für den Text des von Union, SPD, FDP und Grünen eingebrachten Antrags stimmten die Abgeordneten dieser vier Faktionen. Die AfD und einige Mitglieder der Linksfraktion stimmten dagegen. Die Linke hatte einen eigenen Antrag eingebracht. Ihre Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht kritisierte in ihrem Redebeitrag Sozial- und Steuerdumping in Europa.

Die AfD-Fraktion lehnte es ab, die gemeinsame Resolution unterstützen, weil sie nicht in die Vorbereitungen eingebunden worden sei. Ungeachtet ihrer Unterstützung der deutsch-französischen Freundschaft wies sie den Resolutionstext zurück, weil er auf eine „weitere Aushöhlung der nationalen Souveränität unseres Landes“ hinauslaufe. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagte, der Aufwand für die Feierlichkeiten zum Vertragsjubiläum sei nicht zu rechtfertigen. (mit dpa)

