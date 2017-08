Aus dem Gerichtssaal Was genau ist im Wald passiert? Ein Bauarbeiter soll ein Mädchen sexuell missbraucht haben - die angeblich Geschädigte erscheint aber dreimal nicht zum Verhandlungstermin.

Was, wenn der Zeuge nicht erscheint? © dpa

Es ist schon ungewöhnlich, dass jemand, der angibt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, der darauf folgenden Gerichtsverhandlung hartnäckig aus dem Weg geht. Aber auch beim dritten Termin erscheint die angeblich Geschädigte trotz Vorladung nicht im Zeugenstand des Riesaer Amtsgerichts. Das erste Mal hatte sich die 16-Jährige aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Beim zweiten Mal gab sie an, mit ihren Eltern einen Auslandsurlaub zu machen - obwohl der Termin noch in der Schulzeit lag. Bei der dritten Verhandlung, die am vergangenen Donnerstag angesetzt war, fehlt sie unentschuldigt. Richter Herbert Zapf ist mit seiner Geduld am Ende und schickt eine Polizeistreife in den Wohnort des Mädchens. Aber die Polizisten treffen niemanden an.

Angeklagt ist ein 54-Jähriger, der von der Heranwachsenden beschuldigt wird, sie zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Die Sache, die sich in einem Dorf bei Großenhain ereignet haben soll, liegt allerdings schon fünf Jahre zurück. Der Bauarbeiter soll mit dem Mädchen in einen Wald gefahren sein, seinen Penis entblößt und sie aufgefordert haben, ihn anzufassen. Sie habe das abgelehnt, worauf er sie, ohne sie weiter zu bedrängen, nach Hause zurückbrachte. So gab es die Heranwachsende zumindest bei der Polizei zu Protokoll. Allerdings war sie dort voriges Jahr im Zusammenhang mit einer anderen möglichen Straftat befragt worden und hatte den Vorfall zusätzlich aus ihrer Erinnerung ausgegraben.

Der Angeklagte bestreitet, je mit dem Mädchen im Auto unterwegs gewesen zu sein, geschweige denn, sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Er war im Jahr 2012 auf einer Straßenbaustelle vor dem Grundstück der betroffenen Familie tätig und freundete sich dort mit der Großmutter, den Eltern und auch den Kindern an. Später kam er oft zu Besuch, spielte mit den Kleinen und auch mit anderen Kindern aus dem Dorf. Natürlich sei es vorgekommen, dass er sie angefasst habe - etwa, wenn sie auf dem Trampolin herumhüpften - sagt er aus. Die Kinder seien regelrecht vernarrt in ihn gewesen und wollten auch mal gekitzelt werden. Aber die Berührungen seien ohne irgendeinen Hintergedanken erfolgt, schließlich habe er selbst drei Kinder großgezogen. Die Zeugen aus der Familie, die bereits beim ersten Verhandlungstermin im Juni befragt wurden (die SZ berichtete), stützen überraschenderweise die Version des Angeklagten.

Ihre Enkelin sei in den vergangenen Jahren schwierig geworden, erklärt die Großmutter. Weil sie dem Mädchen nicht alles durchgehen ließ, habe sich das Verhältnis zu ihr rapide verschlechtert. Ähnliche Angaben macht der Vater. Seine Tochter habe sich mit zunehmendem Alter immer weiter von ihm entfernt und es mit der Wahrheit auch nicht so genau genommen. Dass es im familiären Umfeld generell Schwierigkeiten gab, belegt die Tatsache, dass das Mädchen später von einer Pflegefamilie aufgenommen wurde. Allerdings sagt eine Nachbarin aus, ihre Tochter habe ihr ebenfalls von Berührungen durch den Angeklagten erzählt - beim Spielen unterm T-Shirt am Rücken. Wie soll ein Gericht nun verfahren, wenn sich die Hauptbelastungszeugin einer Aussage mehrfach entzieht? Der Staatsanwalt hält die Angaben, die das Mädchen bei der Polizei machte, für die Erfindung einer Pubertierenden. Er kann sich durchaus eine Verfahrenseinstellung oder sogar einen Freispruch vorstellen. Der Anwalt des Angeklagten will aber keine bloße Einstellung des Gerichtsverfahrens.

Da bleibe der Verdacht ja an seinem Mandanten hängen. Richter Herbert Zapf wiederum mahnt zur Vorsicht. Man könne nicht völlig ausschließen, dass an der Sache etwas dran sei. Deshalb beauftragt er die Gerichtshilfe, Kontakt zu dem Mädchen aufzunehmen und es von der Wichtigkeit einer Aussage zu überzeugen. Vielleicht baue das ja einen gewissen Druck auf, doch noch im Zeugenstand zu erscheinen. Einen neuen Verhandlungstermin setzt Zapf aber noch nicht an. Das Risiko, dass das Gericht wieder vergeblich auf die 16-Jährige wartet und dabei wertvolle Zeit vergeudet, ist ihm einfach zu hoch.

