Was für eine Bilanz Die 25. Auflage des Museumsballs soll in dieser Form die Letzte gewesen sein. Wie geht es jetzt weiter?

Jeder jeden Tag mit guter Bilanz: Die Losung galt 1976 im Rohrkombinat. In dem Jahr spielt das Stück „Eine Volkstanzgruppe für die Arbeiterfestspiele“. Dabei sollen Stahlwerker die Höhen der Kultur erstürmen – dehnen aber lieber die Frühstückspause bis zur Mittagspause aus. © Sebastian Schultz

Es war ein Jubiläum. Aber war es auch ein Finale? Die 25. Auflage des Museumsballs ist in dieser Form die Letzte. Die Schauspieler machten sich am Sonnabend im Haus am Poppitzer Platz auf Spurensuche in der Stadtgeschichte, indem sie Schlüsselszenen der vergangenen 25 Theater- Aufführungen auf die Bühne brachten. Es wurde gelacht, getrunken, geklatscht. Nur eine Frage blieb nach der ersten der zwei ausverkauften Aufführungen offen: Wie geht es weiter? „Ich habe eine Idee“, sagt Museumschefin Maritta Prätzel. Mehr verrät sie noch nicht. (SZ/csf)

Szenen vom Museumsball







zur Startseite