Schwarzbachs Woche Was für ein Selbstbedienungsladen In Riesa verschwinden Parkbänke und fallen Ampeln aus. Es wird immer verrückter. Ein urlaubsreifer Rückblick.

Die Welt ist kein Selbstbedienungsladen. Oder doch, liebe Leserinnen und Leser? Zumindest zuletzt könnte man in Riesa und Umgebung auf diese alberne Idee kommen. Erst verschwand in Staucha ein historischer Grenzstein, nun waren vergangene Woche plötzlich im Riesaer Stadtpark zwei Parkbänke wie vom Erdboden verschluckt. Aufmerksamen Spaziergängern fiel sofort auf, was Stadtsprecher Uwe Päsler auf Anfrage der SZ fachmännisch bestätigte: „Es fehlen am Leinpfad tatsächlich die dritte und die siebente Bank von der Jahnabrücke aus Richtung Kleingärten.“

Da weder in der Stadtverwaltung noch der AGV irgendetwas von anstehenden Reparaturen bekannt war, mussten wir uns fragen: Wer zur Hölle fand die Bänke Nummer drei und sieben derart attraktiv, dass er sie aus seiner Verankerung riss und einfach mitnahm? Was ist denn hier eigentlich los, haben die Leute vergessen, dass man Steine und Bänke in entsprechenden Fachmärkten kaufen kann? Und überhaupt, wir sind doch hier im beschaulichen Riesa und nicht im weltpolitischen Hamburg.

Womöglich ist es diese Alles-umsonst-Mentalität, die uns die Wertschätzung für den öffentlichen Raum vergessen lassen hat. Ein kostenloser Kugelschreiber hier, ein geschenkter Notizblock da, eine Taschenlampe für lau dort. An jeder Ecke gibt es alles, was wir ohnehin schon in Unmengen in unseren heimischen Schiebern horten, umsonst, gleich zum Mitnehmen, am besten in dreifacher Ausführung. Bei einer solchen Vielzahl von Angeboten kann einem das Gespür für einen historischen Stein oder ein paar öffentliche Parkbänke schon einmal verloren gehen. Immerhin stehen die doch einfach hier herum, die braucht doch sicher keiner.

Doch wie auch in Staucha mit dem Stein hat auch die Geschichte in Riesa mit den Parkbänken ein recht verträgliches Ende: Die Sitzgelegenheiten sind wieder aufgetaucht, so weit waren sie gar nicht gereist. Mitarbeiter der Stadt fanden sie nahe dem alten Pumpenhaus im Stadtpark, so richtig weit waren die Möbelstücke also nicht gekommen. Am Pumpenhaus gab es zwar keine ganz so malerische Aussicht wie am Elbufer, aber zum Partymachen waren die Bänke offenbar ausreichend. Die AGV wird die leichten Schäden nun aufarbeiten und die Bänke dann zurück an ihre angestammten Plätze bringen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie richtig zugeteilt werden und Bank Nummer drei nicht plötzlich am Platz von Bank Nummer sieben verschraubt wird.

Nicht verschwunden, aber fast genauso wertlos war vergangene Woche eine Riesaer Ampel. Auch wenn hier wohl einige von Ihnen ohne zu zögern zustimmen würden, aber ich meine nicht die Signalanlage am Riesapark, liebe Leserinnen und Leser. Doch die von mir angesprochene Ampel ist nicht weit entfernt: Die Anlage an der Ecke Rostocker Straße/Lommatzscher Straße sorgte vergangene Woche bei Autofahrern für fragende Gesichter. Denn sie funktionierte einfach nicht. Laut Stadtsprecher Uwe Päsler, der derzeit mit verschwundenen oder nicht funktionierenden Objekten reichlich zu tun hat, gab es bei der Ampel ein Softwareproblem, aufgrund dessen sie vom Netz genommen werden musste.

Eigentlich auch kein Grund für ein Chaos. Wenn die Ampel nicht funktioniert, gelten die Verkehrsschilder – ein klassischer Fall in der Fahrschule. Doch in der Praxis ist die Theorie gar nicht so leicht anwendbar. Wer immer die gleichen Wege fährt, blendet alles aus, außer der Ampel, die ihn dirigiert. Doch plötzlich ist die Ampel weg, ominöse Verkehrszeichen tauchen auf. Aber irgendwie funktioniert es. Und dann merkt man, dass es auch ohne Ampeln geht, man aber ein wenig mehr denken muss.

Was wären wir Deutschen ohne unsere Ampeln? Manche sprechen gar von einer Verampelung, mal hörte ich jemand in einer Bar sagen, dass wir über die Jahre auf rote und grüne Lichter konditioniert worden seien, nicht mehr eigenständig denken könnten. Man muss nicht jede Verschwörungstheorie glauben, aber die riesigen Kreisverkehre in der Schweiz oder Italien finde ich auch ganz nett. Die sind hübsch und unkompliziert, brauchen zudem noch nicht einmal Strom und Wartung, dafür ein bisschen Grünpflege. Apropos Italien: Etwas Urlaub wäre bei diesem typisch mitteleuropäischen Jo-Jo-Sommer eine Überlegung wert. Aber hoffentlich ist bei der Rückkehr noch alles an Ort und Stelle.

Diese Woche kann wohl kaum urlaubsreifer werden.

