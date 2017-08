Was für ein Mond In der Nacht vom Montag zum Dienstag gab es eine partielle Mondfinsternis. Leser aus der Region haben uns ihre Fotos von diesem Ereignis geschickt.

Das Foto zeigt den Mond während der partiellen Mondfinsternis kurz vor Ende der Bedeckung, fotografiert in Uhyst a.T. © Uwe Soeder

Über Deutschland ereignete sich am Montagabend eine partielle Mondfinsternis. Als der Mond kurz nach halb neun aufging, war die größte Verfinsterung zwar schon einige Minuten vorbei, jedoch sorgte das unerwartet klare Wetter dafür, dass noch eine Stunde lang die Finsternis zu sehen war. Deutlich war zu erkennen, dass der sonst eigentlich volle Mond am südwestlichen Rand verdunkelt war. Dies Verdunklung entsteht, da der Schatten der Erde auf den Mond fällt. Ein solches Ereignis tritt durchschnittlich nur anderthalbmal im Jahr. In Deutschland werden wir uns jedoch noch bis zum 27. Juli 2018 gedulden, dann wir es sogar eine Totale Mondfinsternis geben.

Viele Leser haben die Mondfinsternis am Himmel über der Oberlausitz und der Region Dresden festgehalten und uns ihre Fotos geschickt. (szo)

