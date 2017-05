Was für ein Coup Bereits vor der Premiere sorgt die Olsenbande beim Theatersommer für Rekorde – und 2018 soll es so weitergehen.

Willkommenständchen für den Gaunerboss: Wegen einer Amnestie darf Egon Olsen (r.) vorzeitig den Knast verlassen – allerdings ohne Plan. Doch Yvonne (l.) hat die Millionen schon längst verplant. Wie die Geschichte ausgeht, zeigt das Bautzener Sommertheater-Spektakel „Die Olsenbande wandert aus“ ab 8. Juni. © Uwe Soeder

Natürlich trägt Yvonne ihr Kleid in Pink mit weißen Margeriten. Selbstverständlich hat Kjeld nur die Torte im Kopf. Selbstverständlich hat Egon einen Plan, als er aus dem Knast kommt. Oder doch nicht? Beim zweiten Streich der Bautzener Freiluftinszenierung „Die Olsenbande wandert aus“ ist zumindest dieses Detail ganz anders. Der Bandenchef musste unangekündigt aus dem Gefängnis . „Eine Woche hätte ich noch für einen Plan gebraucht“, stöhnt er. Einen Coup wird das Trio trotzdem landen. Welche Rolle dabei ein Hammer, drei Nägel, Rasierschaum, ein Hoppelhase und ein Bindfaden spielen, ist ab 8. Juni im Hof der Ortenburg zu erleben.

Einen Coup will auch der Bautzener Theaterintendant Lutz Hillmann mit seiner jüngsten Freiluft-Inszenierung landen. Bereits jetzt sind 36 000 Karten verkauft. „Das sind 90 Prozent und etwa so viele wie im vergangenen Jahr bei der Premiere. Das ist Rekord“, sagt Brigitte Zimmermann, Leiterin des Besucherservice. Insgesamt finden auf den Rängen über 40 000 Zuschauer Platz. Die vergrößerte Traverse bietet pro Vorstellung 1 181 Plätze. Damit reagiert das Theater auf den großen Erfolg der Olsenbanden-Produktion beim vergangenen Theatersommer. 2016 sahen knapp 37 000 Zuschauer das Stück „Die Olsenbande und der große Hintermann“.

Barrierefreie Vorstellungen

Ansonsten hat Lutz Hillmann nichts an der Erfolgskonstellation verändert. Seiner Vorlage zum Stück dienten die Olsenbanden-Filme und die Defa-Synchronfassung. „Es gibt bekannte Szenen in einer neuen Geschichte“, sagt er. Zum großen Teil spielt sie in Kopenhagen und auf Jütland . Diese Orte verlegt Ausstatter Miroslaw Nowotny gekonnt in das historische Ambiente der Ortenburg. Über 650 Quadratmeter Wände wurden bemalt, Mineralgemisch von 25 Sattelschleppern dient zum Höhenausgleich im Burghof. Zum Einsatz kommen acht Autos – darunter auch der Chevrolet Bel Air – ein Gabelstapler und ein Fahrrad.

Tickets und Parken zurück 1 von 6 weiter Noch bis 7. Juni kosten die Karten mit 30 % Vorverkaufsrabatt zwischen 14 und 22 Euro für Erwachsene und 9 bis 17 Euro für Kinder und Ermäßigungsberechtigte. Ab 8. Juni fällt der Vorverkaufsrabatt weg. Die Karten kosten je nach Platz- und Zuschauergruppe (Erwachsene/Kinder/Ermäßigungsberechtigte) zwischen 11 und 24 Euro. Beim Kartenkauf am Tag der Vorstellung wird auf den Kartenpreis noch ein Zuschlag von drei Euro berechnet. Die Abendkasse befindet sich im Hof der Ortenburg. Sie hat 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Karten können tagsüber an der Theaterkasse in der Seminarstraße 12 und im SZ-Treffpunkt, Lauengraben 18, in Bautzen erworben werden. Parken ist während des Theatersommers im Kornmarktcenter möglich. Die Öffnungszeiten des Parkdecks werden bis 0.30 Uhr verlängert. Der Fußweg zur Ortenburg dauert etwa 15

Und auch auf der Bühne treffen die Zuschauer alte Bekannte. Olaf Hais, István Kobjela und Rainer Gruß geben das Gaunertrio, Katja Reimann wird 34-mal in die Rolle der taffen Yvonne schlüpfen. Neben Börge und Fie, dem Polizistenduo Holm und Jensen sind dieses Mal aber auch ein Militärkommando, der stumme Doppelgänger von Dynamit-Harry und selbstverständlich die Frau, die immer erschrickt, mit von der Partie. Gabriele Rothmann begeisterte im vergangenen Jahr mit dieser immer wiederkehrenden Rolle das Publikum. Gute Tradition beim Bautzener Theatersommer haben „barrrierefreie“ Vorstellungen. Für Blinde und Sehschwache erklärt Dramaturgin Eveline Günther am 27. Juni um 18.30 Uhr Hintergründe zum Stück sowie Besonderheiten des Bühnenbilds und der Kostüme.

Folklorefestival wird auf der Bühne eröffnet

Am 15. Juli um 15 Uhr sind gehörlose und hörschwache Zuschauer eingeladen, ein Stück mit zwei Gebärdendolmetschern zu sehen. Auch sie erhalten im Vorfeld eine Stückeinführung. Doch die Sommerbühne bietet auch den Bautzener Burgfilmnächten eine Kulisse. Zu sehen sind dienstags „LaLaLand“, „Bob der Streuner“, „Schubert in love“, „Familienfilm“ und „Florence Foster Jenkins“. Außerdem wird am 22. Juni um 19.30 Uhr im Bühnenbild das Internationale Folklorefestival Lužica/Lausitz eröffnet. Dann haben Egon, Benny und Kjeld mal frei. Im kommenden Jahre werden sie aber erneut auf die Ortenburg zurückkehren. „Aufgrund der nicht abreißenden Nachfrage haben wir uns entschieden, eine dritte Olsenbande aufzulegen“, sagt Lutz Hillmann. Beim 23. Bautzener Theatersommer wird es dann heißen: „Die Olsenbande hebt ab“.

zur Startseite