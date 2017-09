Was für den Landkreis auf dem Spiel steht Michael Kretschmer sitzt nicht länger im Bundestag. Und die zwei, die noch da sind, gehören wohl künftig zur Opposition.

Voller Einsatz für die Stadthalle: Michael Kretschmer (links) im Gespräch mit Sachsens Innenminister Markus Ulbig (rechts) und Oberbürgermeister Siegfried Deinege. © nikolaischmidt.de

Das gab es seit 1990 nicht: Sollte es im Bund tatsächlich zu einer Jamaika-Koalition von CDU/CSU, FDP und Grünen kommen, dann wäre der Landkreis Görlitz in den Regierungsfraktionen außen vor. Es gäbe keine Stimme mehr, die dort etwas für den Landkreis bewegen könnte. Die SZ hat sich in der Region umgehört, wie Prominente den Wahlausgang einschätzen.

Politik: Nieskyer Eisstadion ist fast fertig, Rietschener Kita nicht

Landrat Bernd Lange (CDU) will sich erst am Dienstag zum Wahlausgang äußern. In Niesky sind wichtige Projekte wie das fast fertige Eisstadion nicht gefährdet. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann sagt aber zu dem Ausscheiden von CDU-Politiker Michael Kretschmer aus dem Bundestag: „Ich bin davon überzeugt, dass uns ein wichtiger Unterstützer der Region in Berlin künftig fehlt.“ Der wiedergewählte Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer sorgt sich um die künftige Braunkohle-Politik, sollte es zu einer schwarz-gelb-grünen Koalition kommen. Zudem war die Gemeinde dabei, mit Unterstützung von Kretschmer an Fördermittel für Umbauten an der kommunalen Kita in Rietschen zu kommen. Der Kodersdorfer Bürgermeister René Schöne nennt es einen großen Verlust, dass Kretschmer nicht mehr dem Bundestag angehört: „Er hat uns sehr viele Türen geöffnet, Kontakte geknüpft.“ Er denke an die Ansiedlungen im Gewerbegebiet, die Ausrüstung der Feuerwehr und die Planung der Ortsumfahrung. Für die Region werde es schwieriger werden, wenn es keinen direkten Kontakt mehr nach Berlin gibt.

Wirtschaft und Forschung: Hochschule hat viel von Kretschmer profitiert

Edgar Wippel, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Görlitz, akzeptiert das Wahlergebnis: „Für mich ist es aber bedauerlich, dass Michael Kretschmer nicht mehr im Bundestag sitzt.“ Er habe sich stark für die Region eingesetzt. Die neuen Abgeordneten müssten jetzt umsetzen, was sie angekündigt haben. Er hoffe, auch Tino Chrupalla werde mittelfristig etwas für die Region bewegen, er sei schließlich gewählt. Hochschul-Rektor Friedrich Albrecht bezeichnet Kretschmer als „immer verlässlichen Partner für die Hochschule und die Wissenschaft“. Der Politiker war auch stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Bildung und Forschung und für Albrecht „eine starke Stimme in der Wissenschaftspolitik für Sachsen“. Erst Anfang des Jahres war an der Hochschule das zwei Millionen Euro schwere „Lernlabor Cybersicherheit“ gestartet, für das sich Kretschmer maßgeblich eingesetzt hatte. Albrecht will nicht ausschließen, dass auch künftig solche Projekte kommen: „Aber uns fehlt ein ganz wichtiger Fürsprecher in Berlin.“

Kirche und Kultur: Schwer zu sagen, wie es für Sanierungen weitergeht

Für Hans-Wilhelm Pietz, Pfarrer der Görlitzer Innenstadtgemeinde, ist es schwer verständlich, dass Kretschmer, der sich so für die Region eingesetzt habe, nicht von einer eindeutigen Mehrheit unterstützt werde. Er hatte sich auch für ein Jakob-Böhme-Zentrum in der Dreifaltigkeitskirche starkgemacht. Über die Zukunft von solch konkreten Projekten zu reden, wäre jetzt aber Spekulation, so Pietz: „Das sind langfristige Planungen mit verschiedenen Partnern.“

Auch bei der Sanierung der Niederoderwitzer Kirche hat Kretschmer Spuren hinterlassen. Im Juni 2016 hat die Kirchgemeinde 210 000 Euro aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz des Bundes erhalten. Das Geld wird für die Innensanierung eingesetzt. Pfarrer Gregor Reichenbach sagt: „Dass wir so weit vorangekommen sind, haben wir auch mithilfe von Kretschmer geschafft. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Auch der Einsatz für die Gedenkstätte Großschweidnitz war Kretschmer wichtig. Ende 2016 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags 750 000 Euro für die Gedenkstätte bewilligt. Darum ist Bürgermeister Jons Anders (parteilos) traurig über Kretschmers Abschneiden: „Er hat sich sehr emotional für die Gedenkstätte eingesetzt. Ich habe ihn als engagierten Politiker kennengelernt, der zu seinem Wort steht.“ Welche Unterstützung die Gedenkstätte in Zukunft erfahre, werde sich zeigen.

Thomas Leder vom Görlitzer Stadthallen-Förderverein will abwarten, wie es jetzt weitergeht. Kretschmer und Jurk seien beide Fürsprecher der Stadthalle gewesen: „Und zumindest Herr Jurk ist ja noch da.“ Das Wichtigste sei aber, dass die Stadt als Eigentümerin der Halle Fördermittel beantragt: „Eine Förderung für Kulturdenkmale wird es in Deutschland ja weiterhin geben.“ Die Frage sei nur, wie es mit verminderter Hilfe aus Berlin zu schaffen sei.

Verkehr: Bahn-Elektrifizierung und B 178-Ausbau mit Fragezeichen

Christoph Mehnert ist als stellvertretender Geschäftsführer des Verkehrsverbandes Zvon in den Landkreisen Görlitz und Bautzen aktiv, in denen drei Bundestagsabgeordnete wiedergewählt wurden: „Bei denen weiß ich, was ich habe, bei den neuen nicht.“ Alle drei hätten sich, wie Kretschmer, sehr intensiv für Verkehrsthemen eingesetzt. Bei den neuen AfD-Abgeordneten will er das aber nicht ausschließen: „Ich kenne sie und ihre verkehrspolitischen Ambitionen nicht.“ Mehnert geht es auch um die Elektrifizierung der Bahnstrecken.

Aus Sicht von Michael Hiltscher, Sprecher der Interessengruppe B 178, ist die Wahlniederlage von Kretschmer eine Katastrophe: „Was er für die Region erbracht hat, kann keiner, der ihn nicht gewählt hat, gutmachen.“ Hinter ihm habe ein großes, erfolgreiches Netzwerk gestanden. Auch die jahrelange Vertrauensbasis, die mit Kretschmer gegeben war, sei mit einem Mal dahin. Für Hiltscher steht fest: „Es wird einen eindeutigen Stillstand geben.“

zur Startseite