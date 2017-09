Was fünf Zwerge über Ernährung wissen In der Kita Polditz haben die Kinder einiges über Obst und Gemüse erfahren.

Alina (von links), Jeremias und Marta aus der Vorschulgruppe der Kita Polditz haben einiges über gesunde Ernährung gelernt. Zum Schluss durfte jedes Kind eine Tüte mit Obst und Gemüse mit nach Hause nehmen. © Dietmar Thomas

Dass Obst und Gemüse gesund sind, wissen Alina, Jeremias und die anderen Kinder in der Vorschulgruppe der Kita Nikolaus in Polditz, einer Kita der Diakonie Leipziger Land. Doch wie groß sollte eine Portion sein, und wie oft am Tag sollte Obst gegessen werden? Antworten auf diese und weitere Fragen haben die Kinder beim Ernährungsworkshop erhalten. „Das Projekt wird von Rewe angeboten und ist für uns kostenlos“, sagt Erzieherin Mareike Linke.

Franziska Bischoff von der Expika Sport und Event GmbH in Leipzig ist mit dem Präventionsprogramm „5 Zwerge“ nach Polditz gekommen. Die Zwerge heißen Anna Apfel, Gustav Gurke, Pepe Paprika, Bodo Banane und Klara Karotte. Mittels moderner Medien, Geschichten und Liedern wird den Kindern von den zwei Obst- und drei Gemüsezwergen das Thema „Gesunde Ernährung“ näher gebracht.

„Die Kinder sollen lernen, wie groß fünf tägliche Portionen Obst und Gemüse sein müssen“, sagt Franziska Bischoff. Das Programm berücksichtige neben den Vorgaben der Bildungsprogramme der Bundesländer auch Anregungen von Fachleuten.

