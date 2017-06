Was Freital für Radfahrer tun will

Demnach wäre eine Markierung von Radstreifen auf dem Potschappler Abschnitt kaum möglich, weil die Straße einfach zu schmal ist. Hinzu kommen Pflanzinseln in der Straßenmitte. In Döhlen und Deuben hingegen könnte ein Radstreifen markiert werden. Allerdings müssten dafür Parkplätze gestrichen werden.

An einigen Stellen ist die Poisentalstraße aber so schmal, dass es nur auf einer Seite einen Radstreifen auf der Straße geben wird und dieser auf der anderen Seite über den Fußweg geführt wird.

Die Stadt Freital will die Rabenauer Straße im Abschnitt zwischen Hainsberger Straße und Ortsausgang voraussichtlich ab Herbst 2018 sanieren. Dabei soll auch an die Radfahrer gedacht werden. Vorgesehen ist, dass auf der gesamten Länge ein Radstreifen markiert wird. Die bereits vorhandenen Radstreifen im Abschnitt zwischen Dresdner Straße und Hainsberger Straße sollen bleiben, obwohl sie eigentlich zu schmal sind und gerade noch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. „Aber wir machen den Radfahrern lieber ein Angebot, als gar keine Streifen zu haben“, so Bauamtschef Schiller.

Plan 4: Alternativen zur Dresdner Straße sollen sicherer werden

Weil ein Radweg an der Dresdner Straße nur schwer umsetzbar ist, will die Stadt die Alternativen für Radfahrer sicherer machen: den Weißeritzradweg und die Umgehungsstraße. In den vergangenen Monaten hat die Stadt bereits einige fehlerhafte Beschilderungen an den Trassen ausgetauscht. Außerdem wurden Bordsteine an der Burgker Straße abgesenkt. In der Nähe des Stadions des Friedens kreuzt der Weißeritzradweg die Hauptverkehrsstraße. Außerdem will die Stadt die letzte noch vorhandene Lücke des Weißeritzradweges schließen und in der Nähe des Restaurants Goldener Löwe einen Radweg direkt an der Weißeritz bauen. Radfahrer müssen dort derzeit noch auf die Dresdner Straße ausweichen. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer sind aber schwierig, heißt es aus dem Rathaus.

Sicherer werden soll es für Radfahrer auch an der Umgehungsstraße. Dort, wo sich heute noch das in sich zusammengestürzte Porzelline-Lager befindet, will die Stadt einen breiteren Radweg bauen. Das geht aber erst, wenn die Räumung beendet und die Baracke abgerissen ist.