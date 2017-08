Was finanziert der Landkreis bei der Wasserrettung wirklich? Der Zweckverband Halbendorfer See bezahlt Boote und Westen selbst. Geld aus Görlitz ist dort bisher nicht angekommen. Auch am Stausee Quitzdorf ist das so.

Der Görlitzer Segel- und Surfverein ist viel auf dem Stausee Quitzdorf unterwegs - auf eigene Gefahr. Archivfoto: Bernhard Donke,

Der Landkreis Görlitz habe die Stationen am Halbendorfer, am Olbersdorfer und am Berzdorfer See sowie am Stausee Quizdorf mit Rettungsmitteln ausgestattet. So stand am 28. Juli in der SZ zu lesen. Lothar Ahr, Geschäftsführer des Zweckverbands Halbendorfer See, ist darüber verwundert. „Ich bin seit 20 Jahren dabei und wir haben an Ausstattung bisher noch nie irgendetwas bekommen.“ Er habe vor Jahren die Mittel für ein Rettungsboot in Görlitz beantragt, sei allerdings leer ausgegangen

Das bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage. Allerdings sei der Kreis nur für tatsächlich lebensrettende Maßnahmen zuständig, und damit für Notfallärzte und Rettungswagen. Das Landratsamt Görlitz stelle planerisch sicher, dass ein Rettungsmittel – in der Regel der Rettungswagen -–innerhalb von zwölf Minuten nach dem Ende der Notrufabfrage am Einsatzort, also am Wasser, ist, heißt es in der Antwort. Für die personelle Besetzung von Wasserrettungsstationen und deren materielle Ausstattung ist der Kreis nicht zuständig.

Das ist Aufgabe der Badeaufsicht. Sie fällt unter die Verkehrssicherungspflicht. Das ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 823 Abs. 1) klar geregelt. Wer eine Badestelle eröffnet, muss alle erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen.

Was das heißt, kann die Gemeinde, ein Verein oder ein Verband, selbst entscheiden. Sie kann ehrenamtliches oder hauptamtliches Personal zur Überwachung einsetzen oder andere Maßnahmen nutzen, um ihre Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Pflichterfüllung ist dabei aber nur die halbe Miete. Die Gemeinde muss die erforderlichen Maßnahmen auch selbst finanzieren.

„Forderungen an den Landkreis zur Finanzierung der Badeaufsicht richten sich deshalb an den falschen Adressaten“, wird Kreissprecherin Marina Michel deutlich. Die Verantwortung habe schon immer beim Zweckverband gelegen, welcher den Halbendorfer Strand über viele Jahre– vorbildlich -– betreut, so Michel. Ausrüstung wie Boote, Schwimmwesten oder Rettungsseile und Personal gehen also weiter auf das Konto des Zweckverbands. (SZ/sdt)

zur Startseite