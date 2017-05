Was fehlt Niesky? Rothenburg und Kodersdorf locken Firmen an, aber die Große Kreisstadt bisher nicht. Warum?

Das Gewerbegebiet Am Waggonbau von oben. Dahinter verborgen liegt die Anlage zur Schotteraufbereitung, die später für neue Unternehmen frei wird. © andré schulze

Chinesische Autobauer auf dem Rothenburger Flugplatz, Flugzeugwerke, Holzindustrie und Felgenfabrik in Kodersdorf – in einigen Gemeinden im Landkreis Görlitz ereignen sich Wirtschaftsmärchen, die in anderen Gegenden Deutschlands seit einigen Jahren ausgeträumt sind. Denn gerade produzierende Industrie mit ihren relativ großen Flächen- und Transportanforderungen siedelt sich hier an. Es ist bemerkenswert, dass die Firmen sich dabei weniger für die größeren Kommunen des Kreises wie Niesky zu interessieren scheinen. Eine Übersicht über die Gründe.

Machen Kodersdorf und Rothenburg mehr für die Unternehmen als Niesky?

Ein Blick auf die Webseiten der drei Kommunen macht klar: Die Ansiedlung neuer Unternehmen wird an den drei Orten unterschiedlich groß geschrieben. Kodersdorf und Rothenburg haben eine gut sichtbare Wirtschafts-Rubrik, diese fehlt in Niesky. Gerade in Kodersdorf ist das Gewerbegebiet ein Projekt, das bereits seit Jahren sehr hohe Priorität in den Planungen der Gemeinde genießt. Erst seit der vergangenen Woche ist bekannt, dass auch der Flugplatz in Rothenburg zur großen Industriefläche wird. Zusätzlich zu den kleineren Betrieben sollen jetzt rund 1,3 Milliarden in den Standort fließen – aus der Hand eines chinesischen Investors. „Diese Investition ist für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region und für unsere Stadt eine große Chance“, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm dazu. Die besondere Stärke des Flugplatzes Rothenburg als Gewerbefläche sei seine Größe. Es gebe kaum noch so große zusammenhängende Gewerbeflächen. „Das war und ist uns immer bewusst gewesen“, so Heike Böhm.

Warum zeigt Niesky weniger Engagement als die anderen beiden?

Rothenburgs Bürgermeisterin spricht mit den Gewerbeflächen einen wichtigen Punkt an. Denn Niesky steht kein Flugplatz zur Verfügung, um ihn der Industrie anzubieten. Dazu kommt, dass die Große Kreisstadt für den Ausbau der Niederschlesischen Magistrale der Bahn Flächen für die Baustellen zur Verfügung gestellt hat. „Wir haben schon länger gewusst, dass das auf uns zukommt“, berichtet Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Am Ziegelweg dürften rund vier Hektar der Stadt gehören. Hier steht noch die Anlage, die den Schotter für die Gleisbetten der Magistrale reinigt und aufbereitet. Auch jenseits der Muskauer Straße in Richtung Neuhof und bis zum Wald liegen nochmals über 10 Hektar, die als gewerbliche Baufläche von der Stadt eingeplant sind. Zumindest über einen Teil davon verfügt die Bahn als Reserve, falls mehr Flächen notwendig werden. Also kann die Stadt diese beiden Flächen gerade nicht als solche an Firmen vermitteln. „Wenn der Ausbau der Magistrale vorbei ist, werden wir diese Flächen offensiv vermarkten“, ist Beate Hoffmanns Zusage für die Zukunft.

Sind diese Grundstücke überhaupt interessant für Unternehmen?

In Niesky liegen die Flächen nah am bestehenden Industriegebiet Nord. Damit befinden sie sich in Nachbarschaft zum Waggonbau sowie dem Heizkraftwerk und verschiedensten kleineren Betrieben. Das macht sie grundsätzlich zu guten Standorten in der Stadt. Auch die Bundesstraße 115 ist nicht weit. „Wir haben aber nicht die gleiche Lage wie Kodersdorf“, bemerkt Beate Hoffmann. Denn hier gibt es Anschluss an die Autobahn 4, an die Bahnschienen in Richtung Cottbus und Berlin sowie ebenfalls an die B 115. Auch Rothenburg könnte am Flughafen Anschluss an diese Bahnstrecke bieten. Für das Gelände an der Ziegelstraße tut sich dieser Vorteil aber auch wieder auf, sobald die Niederschlesische Magistrale fertig ist. Die Güterzugverbindung soll dadurch bis Rotterdam in westliche Richtung und gen Osten bis in die Ukraine reichen. Das kann durchaus ein großer Vorteil werden.

Welche Strategie hat Niesky bis 2018, wenn auf der Magistrale Züge rollen?

Die Oberbürgermeisterin erklärt, dass für den Moment die bestehenden Betriebe am wichtigsten sind. „Wir wollen unsere Industrie und Unternehmen unterstützen, um sie zu erhalten.“ Denn mit Stahlbau oder Waggonbau gibt es durchaus große Betriebe in der Stadt. Sie sorgen durch internationale Aufträge durchaus für positive Schlagzeilen. Auch die Baubranche erlebte in den vergangenen Monaten einen Boom.

