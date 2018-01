Was fehlt dir denn?

Susan Neumann von der Stadtteilrunde Nord ist gespannt, welcher Politiker sich traut, Pate zu werden. Pate für ein Projekt, das im Februar von Kindern und Jugendlichen erarbeitet wird. Zwischen dem 5. und 16. Februar finden in sieben Kinder- und Jugendeinrichtungen der Neustadt Projektwochen statt. Neustädter zwischen sechs und 27 Jahren sollen sich überlegen, was im Viertel noch fehlt und was sie verändern wollen. Die Ergebnisse werden am 23. Februar im Erich Kästner Museum präsentiert – und umgehend angeschoben.

Die Lokalpolitiker und Entscheidungsträger müssen die Patenschaft für ein Projekt übernehmen und versuchen, es gemeinsam mit dem Kind oder Jugendlichen in die Tat umzusetzen. „Wenigstens wird es sicher ein Lehrstück in Demokratie. Im schlechtesten Fall vor allem darin, wie schwer es sein kann, Veränderungen in Gang zu bringen“, sagt Neumann. Interessierte können sich direkt an die teilnehmenden Einrichtungen wenden. Diese sind der Abenteuerspielplatz Panama, die Offenen Kinder- und Jugendtreffs in der Louise sowie Känguru, das Kaleb-Zentrum, das Mädchenprojekt Maxi des Vereins Medea, die mobile Jugendarbeit Neustadt sowie das Alternative Zentrum Conni. (SZ/sh)

zur Startseite