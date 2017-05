Was erlaube Irland? Portugal siegt beim ESC, Deutschland wird nicht mal Erster von hinten. Eine Entrüstung.

Salvador Sobral siegte für Portugal

Man darf es einen neuen „Dolchstoß“ nennen. Da füllen wir Deutsche Jahr für Jahr die Tourismuskassen der grünen Insel, kaufen regalweise Irish-Folk-Platten, verklappen drüben wie hüben Hektoliter Guinness, überschütten die Iren auch sonst mit Liebe, und dann das! Dann gibt die Dubliner Jury beim Eurovision Song Contest der deutschen Kandidatin Levina für „Perfect Life“ als Einzige doch noch ein paar Pünktchen. Und ruiniert uns damit den Hattrick, auch beim dritten ESC hintereinander Letzter zu werden. Man möchte glatt in Anlehnung an Ex-Bayern-Trainer Trappatoni rufen: „Was erlaube Irland?“

Dass die Zuschauer Levina beim anschließenden Publikumsvoting noch einmal drei Punkte nachgönnten, machte die Sache perfekt – nur Vorletzter, knapp vor Spaniens schrammelnden Strandkaspern. Katastrophe. Schließlich eint uns Deutsche der Wille: Wenn wir schon nicht die Besten sein können, wollen wir wenigstens die Schlechtesten sein. Hauptsache Erster, ob von vorne oder von hinten.

Immerhin sorgte diese Untat dafür, dass Kiews ESC-Finale auch danach unterhaltsam blieb: Im Netz überschlugen sich die Entrüster. „Und dafür steuern wir über die Rundfunk-Gebühren den Großteil zur ESC-Finanzierung bei!“, schimpften etliche. „Sofort aus der Veranstaltung austreten“, forderten genauso viele. Manche wussten auch den Grund für die nationale Schande: „Deutschland hat sich mit seiner Spar- und Flüchtlingspolitik bei allen anderen Ländern total unbeliebt gemacht“, war oft zu lesen. Und natürlich schrieb jemand „Danke, Merkel!“. Wie gesagt: Sind wir nicht die Guten, sind wir halt die Bösen.

Das Finale der Schnuckeljungs

Doch ARD-Kommentator Peter Urban konnte noch so oft betonen: „Wir haben nichts falsch gemacht.“ Es stimmte einfach nicht. Tatsächlich war Levinas Lied mal wieder bis zur Konturlosigkeit zusammenkolportierter Pop, ihre Show eine reine Herumstehnummer, ihre gewinnende Jugendlichkeit gestopft in ein Gouvernantenkostüm. Obendrein ließ ihre Frisur die sympathische Chemnitzerin aussehen wie Monacos eingeheiratete Fürstin Charlene, die keiner leiden kann. Aber solange das kränkelnde deutsche ESC-Kandidatursystem unreformiert bleibt, muss man sich über nichts mehr wundern.

Das konnte man am Sonnabend dennoch ausgiebig. Etwa über Gewinner Salvador Sobral aus Portugal. Obwohl er mit Fusselbart, albernem Düttchen, Bollersakko und noch reduzierterer Performance als Levina nicht eben frisch von der Augenweide kam. Andererseits – wahrscheinlich war es eben das, sein Auftreten als Anti-ESC-Figur und zudem „Amor pelos dois“, eine hübsche Jazzballade, ebenfalls voll anti-ESC. Denn der Wettbewerb gilt vielen inzwischen als überaltert und belanglos. Auch in Deutschland sackte die TV-Quote auf einen Tiefstand. „Das ist ein Sieg für die Musik“, lobte Sobral sich selber. Weil: „Musik ist kein Feuerwerk. Musik ist Gefühl.“ Was den Zausel leider wieder ein wenig unsympathisch machte. Redet man, wenn auch indirekt, so über die Konkurrenz?

Auch die bot wie gehabt viel belanglose Konfektionsware, aber wie nicht minder gehabt auch nette Abwechslung. Etwa die herrlich schräge und hinreißend abgedreht präsentierte Saxofon-Tanznummer „Hey Mama“ vom Sunstroke Project. Bis zum Publikumsvoting im Mittelfeld gelegen, zeigten die Zuschauer den Profi-Jurys eine lange Nase und katapultierten die Moldawier verdient auf Platz drei. Überhaupt sorgte allein die demokratische Telefonabstimmung für Spannung: Dass nun schon zum zweiten Mal aus Zeitgründen lediglich die 12-Punkte-Wahl aus den Länderstudios abgerufen wurde, macht aus dem einst langen Höhepunkt einen eher unbefriedigenden Quickie. Es hat eben nicht nur der deutsche Vorentscheid so seine Probleme.

Ebenfalls dank des Publikums wurden der erst 17-jährige Bulgare Kristian Kostov – eigentlich ein Moskauer – mit seiner schwermütigen Ballade und enorm hohem „Süüüß!“-Faktor Zweiter und die gleichaltrige belgische Blanche mit reifer Weinkellerstimme Vierte. Die Schweden schafften es mit wie immer wohlfeilem Reißbrett-Pop und einer von der Ami-Band Ok Go’s geklauten Laufbandchoreografie auf fünf, der siegesgewisse Favorit, Italiens Francesco Gabbani, landete knapp dahinter.

Optisch war das Finale so cool durchgestylt wie lange nicht. Man und frau trug Schwarz oder Weiß oder Nude, nur die Dänin und die Rumänin setzten vergebens aufs kleine Rote.

Dass der ESC ein Höhepunkt im TV-Kalender vieler Schwuler ist, haben die Showprofis offensichtlich vollends begriffen. Nie sah man unter den Tanzenden auf der Bühne so viele wohlgeschraubte Schnuckeljungs. Zwei von ihnen machten sich oben ohne erst im Planschbecken nass und neigten einander am Songfinale die Köpfe zum Kusse. Nachbar, euer Fläschchen!

