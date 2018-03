Was eine Stunde Suche im Archiv kostet Die Nutzungsregelungen für das Dippser Stadtarchiv wurden überarbeitet und die Gebühren für private Nutzung festgesetzt.

© Symbolbild: dpa

Dippoldiswalde. Die Stadt Dippoldiswalde hat die Regelungen für die Nutzung des Stadtarchivs überarbeitet. Im gleichen Zug wurden auch die Gebühren für die Nutzung des Archivs neu festgesetzt. Wer also zu privaten Zwecken in den Unterlagen des Stadtarchivs etwas sucht, muss dafür am ersten Tag zehn Euro bezahlen und an jedem weiteren Tag 2,50 Euro. Kopien kosten schwarz-weiß 50 Cent pro A4-Blatt und farbig einen Euro.

Kostenlos ist die Nutzung des Dippoldiswalder Stadtarchivs unter anderem für gemeinnützige Vereine, für wissenschaftliche und heimatkundliche Forschungen sowie für Schüler, Lehrlinge und Studierende im Rahmen ihrer Ausbildung. Im Stadtarchiv finden sich historische Unterlagen, die bei der Arbeit der Stadtverwaltung und anderer Einrichtung der Stadt anfallen. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung sowohl der neuen Archivsatzung als auch der Gebührensatzung einstimmig zugestimmt. (SZ/fh)

